Rally na evropských akciích nekončí. Stratégové Goldman Sachs vidí dost prostoru pro další růst

Podle stratégů má rekordní rally na evropských akcií stále ještě prostor k růstu. Kombinace nízkých úrokových sazeb, silného oživení zisků a levných valuací povede podle Goldmanů v příštím roce k 13% celkovému výnosu na indexu Stoxx Europe 600.



"Na rok 2022 si zachováváme pozitivní výhled na evropské akcie," uvedli ve čtvrtek stratégové vedení Sharon Bell. „Navzdory rekordním výnosům vypadají nyní akcie v Evropě levněji než na začátku roku 2021“. „Oproti USA představují dobrou hodnotu a oproti jiným aktivům vynikající hodnotu.“

I po dosažení četných rekordních maxim a po letošnímu nárůstu o 21 % se evropské akcie stále obchodují se solidním diskontem vůči americkému trhu. Forwardový poměr ceny a zisku na akcii je na 16násobku ve srovnání s 21násobkem na indexu S&P 500. Akcie v tomto regionu totiž těží ze znovuotevření ekonomiky díky své silné expozici vůči cyklickým sektorům, jako jsou banky a automobilky.



Index Stoxx Europe 600 by mohl být, co se anualizovaných výnosů týče, na cestě k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 2009 s téměř 25% ziskem, čímž by překonal 23% růst oproti roku 2019. Pro konec roku 2022 je cíl Goldmanů u tohoto benchmark 530 bodů.

Evropské zisky zatím odolávají rostoucí inflaci i problémům s dodavatelskými řetězci, ale podle stratégů Goldmanů jsou marže nyní pravděpodobně na svém vrcholu. Růst zisku na akcii se z letošního boomu o více než 60 % v příštím roce výrazně zpomalí na 6 %, dodali.

Pokud jde o expozici na sektory, doporučují stratégové na rok 2022 selektivnější přístup a volí kombinaci hodnotových i růstových akcií. Kromě technologií upřednostňují cyklická odvětví, jako jsou banky, energetika a průmysl, a jejich hlavní defenzivní hrou je zdravotní péče. Obnovitelné akcie by také mohly těžit z rostoucích kapitálových výdajů a fiskálních stimulů, dodali.





Zdroj: Bloomberg