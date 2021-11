Polsko dočasně sníží daně a dá domácnostem hotovost, aby zmírnilo dopad inflace

Inflace v Polsku dosáhla úrovně, kterou země nepamatuje asi 20 let. V říjnu se spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu statistického úřadu zvýšily o 6,8 procenta proti zářijovému růstu o 5,9 procenta. To zatěžuje rozpočty domácností a komplikuje postavení vlády. Ta kupní sílu občanů zlepšuje štědrými sociálními dávkami a zvyšováním minimální mzdy , připomíná agentura Reuters."Polská vláda jedná tak, aby růst inflace zmírnila," řekl Morawiecki na tiskové konferenci. Dodal, že daň z benzinu bude od 20. prosince na pět měsíců snížena na minimum povolené Evropskou unií.Daň z přidané hodnoty (DPH) na plyn bude od ledna do března snížena na osm z dosavadních 23 procent. DPH na elektřinu v prvních třech měsících příštího roku klesne z 23 na pět procent.Domácnosti navíc dostanou finanční podporu ve formě plateb, které budou záviset na příjmu. Nízkopříjmové domácnosti se jich příští rok dočkají ve dvou splátkách.Polská centrální banka na začátku listopadu zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1,25 procenta, čímž se také snaží reagovat na rostoucí inflaci . Je to nejvýraznější zvýšení základní sazby od roku 2000. Guvernér centrální banky Adam Glapiński nevyloučil, že úroky se budou dál zvyšovat.V České republice meziroční inflace v říjnu vystoupila na 5,8 procenta ze zářijových 4,9 procenta. Byla tak nejvyšší od října 2008.