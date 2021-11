Šéf JPMorgan vzal zpět slova, že jeho banka přežije i čínské komunisty. Co teď s jeho vyjádřením o svobodě projevu?

Jamie Dimon hned věděl, že jeho vtip o pádu komunistické strany se v Pekingu nebude líbit. “V Číně tohle nemohu říkat,” prohlásil generální ředitel největší americké banky během rozhovoru v Bostonu, ve kterém se pozastavoval nad udržitelností čínského růstu a svobodou slova v Číně. „Pokud vám začnou říkat, co smíte říkat, protože v Číně děláte byznys, je to problém,“ prohlásil. O necelých 24 hodin později už ale zaznělo světovými médii později značně proprané vyjádření lítosti z jeho strany. A v řadě ohledů je přesně toto pointou celé kauzy, napsala agentura Bloomberg.

Dimon v úterý v Bostonu absolvoval několik rozhovorů s řediteli. Při jedné takové příležitosti řekl, že když byl nedávno na cestě v Hongkongu, tak si tam udělal i legraci z komunistů. Řekl, že "(čínská) komunistická strana slaví sté výročí, a také," poznamenal k faktu, že už v Číně působí 100 let. "A já se vsadím, že my vydržíme déle. V Číně to ale říct nemůžu," dodal s úšklebkem. "Oni ale stejně asi poslouchají."

Ve středu už bylo všechno jinak. „Lituji svého vyjádření a neměl jsem jej učinit. Pokoušel jsem se zdůraznit sílu a dlouhý život naší společnosti,“ uvedl v prohlášení, které banka vydala ve středu. „Určitě není v pořádku dělat si legraci nebo znevažovat jakoukoliv skupinu lidí, ať už je to země, její vedení či jakákoliv část společnosti a kultury. Taková slova mohou snižovat konstruktivní a hloubavý dialog ve společnosti, což teď potřebujeme víc než kdy jindy," dodal.

Celé to podle Bloombergu ukazuje na moc, s jakou Čína dokáže přimět cizince k tomu usměrňovat svoje vyjádření, pokud chtějí v druhé největší světové ekonomice podnikat. V případě šéfa systémově nejdůležitější banky světa, kterou je právě Dimonova , na to Peking nemusí mít ani státní orgány, které by ho kritizovaly, jako tomu bylo v případě šéfa , který se vyjádřil k nucené práci v Sin-ťiangu. V roce 2019 se v nesnázích ocitla největší švýcarská banka UBS, když poznámka jednoho z jejích hlavních ekonomů k růstu cen potravin a k prasečímu moru byla chápána jako rasistická. Ekonom byl pak na tři měsíce suspendován a UBS v Číně přišla o lukrativní zakázku.

Mluvčí čínské diplomacie podotkl, že si Dimonovy „upřímné reflexe“ všiml. „Považujeme to za správný přístup,“ prohlásil včera podle Bloombergu.

Šéf největší americké banky tedy změnil směr, stejně jako před ním už spousta firem, které si jsou vědomy toho, že podobné výroky by mohly být rezonovat ve spodních řádcích jejich čínské výsledovky. Jiné organizace i jednotlivci už ale v poslední době začaly vystrkovat růžky.

Případ Pcheng Šuaj

Asociace ženského tenisu, Serena Williamsová a řada dalších tenisových hvězd Čínu vybídly, aby se postarala o bezpečnost tenistky Pcheng Šuaj. Bývalá světová jednička ve čtyřhře v listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem. Peking rozlítila i Litva, která nechala Tchaj-wan zobrazit tenistčino jméno na své de-fakto ambasádě.

„Především firmy stále více zjišťují, že nemohou přehlížet politická rizika podnikání v Číně, a na domácí půdě se budou muset zodpovídat akcionářům,“ říká Natasha Kassam, ředitelka programu zahraniční politiky a veřejného mínění v think-tanku Lowy Institute.

Neshody mezi Čínou a Západem ohledně porušování lidských práv v Hongkongu a v provincii Sin-ťiang, vyšetřování kořenů pandemie nebo narůstající nepřátelství vůči Tchaj-wanu neustávají a postavení Číny v západních zemích se zhoršuje, tvrdí Bloomberg. Podle Kassamové existují větší očekávání, že vlády a firmy budou vůči mnoha problémům v otázce lidských práv v Číně otevřenější.

Argumenty pro tvrdší postoj vůči Číně podpořil i případ Austrálie. Když tamní premiér Scott Morrison loni vybídl k nezávislému vyšetřování původu koronavirové pandemie, zavedla Čína odvetná obchodní opatření namířená proti australskému uhlí, pšenici, humrům a vínu.

I tak ale objem jejich vzájemného obchodu spadl loni o pouhá 1,2 procenta. Bývalého australského ministerského předsedu Malcolma Turnbulla přiměla australská houževnatost k prohlášení, že čínská kampaň, po které měli být Australané „svolnější“, měla přesně opačný účinek. Jiní však upozorňují na rostoucí ceny železné rudy, které prý tuto bolest zastírají.

Čínské úspěchy JPMorgan

Společnost v srpnu získala od čínských úřadů povolení k tomu, aby se stala první zahraniční společností, která může zcela vlastnit makléřskou firmu v Číně. V podobných situacích je totiž jinak potřeba navázat partnerství s čínským podnikem a teprve spolu s ním daný subjekt v Číně vlastnit.



"Dimonova omluva ukazuje stupeň respektu, jaký zahraniční firmy musejí prokazovat čínské vládě, aby si udržely její přízeň i přístup na čínský trh," poznamenal profesor Eswar Prasad z americké Cornellovy univerzity.

Zdroje: Bloomberg, ČTK