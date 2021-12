Zběsilé nákupy i při mini korekcích. Nová norma letošního roku na indexu S&P 500

Index S&P 500 letos nezaznamenal technickou korekci o 10 % a více. Místo toho se běžnou normou stal lehký pokles o 4 % až 5 %, po kterém následovala rychlá rally.

Pozoruhodná je ale rychlost těchto odrazů ode dna. Obnovení ztracených zisků trvá jen polovinu času než samotný pokles. Dnešní graf ilustruje tuto dynamiku v logaritmickém měřítku. Stručně řečeno, propady se nakupují mnohem rychleji, než je historická norma.





Z historického hlediska trvalo zotavení zisků po poklesu obvykle alespoň tak dlouho jako samotný pokles. Trhy takové tempo propadu nákupů nezažily od roku 2016, který značí začátek dvou let koordinovaného globálního růstu, dokud na finančních trzích nezačala v roce 2018 obchodní válka mezi USA a Čínou.

Podobná dynamika je viditelná i nyní, kdy ve všech regionech světa současně roste spotřeba i výroba ve srovnání s minulým rokem ve stejnou dobu. Zotavování se ze zastavené globální ekonomiky tlačí nahoru rostoucí poptávku, což se odráží na americkém akciovém trhu.



Skoro to připomíná historicky rychlé zotavení, které následovalo po medvědím trhu v březnu 2020. Dorovnání ztrát trvalo jen pět měsíců díky růstu na technologiích s obří tržní hodnotou. A byla to právě tato hrstka společností, která v roce 2021 vedla rally po těchto poklesech a vytvořila tak 66 rekordních maxim na indexu S&P 500.

Když se podíváme na nedávný vývoj cen na indexu S&P 500, tak ten zaznamenal od černého pátku 26. listopadu maximální propad o 4,1 %, a to při slabším obchodování. Prosinec mívá většinou menší objem obchodů než zbytek roku, jak se Wall Street pomalu ladí na svátky. Obvykle to na tomto benchmarku vede k tzv. „Santa Rally“. Investoři jsou však zvědaví, zda se to uskuteční i letos, kdy se trhy obávají přísnější měnové politiky.

Zdroj: Bloomberg