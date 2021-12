Zakázky německého průmyslu v říjnu klesly více, než se čekalo

Zakázky německého průmyslu v říjnu klesly proti předchozímu měsíci o 6,9 procenta, příčinou je hlavně slabší poptávka ze zahraničí, oznámil dnes německý statistický úřad. Za poslední tři měsíce je to přitom už druhý silný propad. Nedostatek čipů a dalších elektronických součástek vyvolaný pandemií výrazně omezil dodávky a způsobil problémy ve výrobě v německém automobilovém průmyslu a dalších důležitých odvětvích největší evropské ekonomiky.



Analytici podle agentury Reuters v průměru čekali za říjen pokles o 0,5 procenta. V září se objem zakázek v průmyslu o 1,8 procenta zvýšil, v srpnu zaznamenal naopak silný propad, který dosáhl 8,8 procenta. Údaj za září německý statistický úřad revidoval směrem vzhůru.



Zatímco v polovině roku se objednávky vyšplhaly na rekord, v posledních měsících jejich index výrazně oslabil, uvedlo německé ministerstvo hospodářství. Prudký pokles tak podle resortu zhoršil i výhled ekonomiky.



S vyloučením zkreslujících faktorů v podobě rezervací velkých položek, jako jsou například letadla, objem zakázek v říjnu klesl o 1,8 procenta.



Za říjnovým propadem je pokles zahraničních zakázek o více než 13 procent. Obzvláště slabá byla poptávka ze zemí mimo eurozónu, jako je Čína. Zakázky od domácích klientů vzrostly o 3,4 procenta.



"Nové uzávěry v Asii zpomalují průmysl v Německu," uvedl analytik VP Bank Thomas Gitzel. Dodal, že současná pandemická vlna po celém světě znovu zatěžuje světovou ekonomiku. Domácí poptávka by podle něj měla zůstat silná, čemuž napomáhá závazek nové vládnoucí koalice masivně investovat do zelené ekonomiky.



"Dekarbonizace ekonomiky vyžaduje velké investice do nových technologií. Německý průmysl z toho může těžit, a těžit z toho i bude," řekl Gitzel.



Slabé údaje o zakázkách naznačují, že zpracovatelský průmysl bude v nadcházejících měsících brzdit celkový hospodářský růst. Analytici očekávají v posledním čtvrtletí letošního roku přinejlepším stagnaci.



Ve třetím čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) Německa vzrostl o 1,7 procenta. Tempo růstu se tak snížilo ze dvou procent v předchozím čtvrtletí.