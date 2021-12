Vyšší zisky povedou v roce 2022 k prodloužení býčího trhu, vyplývá z průzkumu mezi stratégy

Americký akciový index S&P 500 naroste od nynějška do konce roku 2022 o 7,5 % a příští rok zakončí na 4 910 bodech. Nahoru jej budou táhnout zisky firem a ekonomický růst, který prodlouží letošní rally, vyplývá z mediánu průzkumu agentury Reuters mezi stratégy.

Tyto optimistické předpovědi přicházejí i přesto, že rostoucí obavy z vlivu nové varianty koronaviru zatemňují výhled na nejbližší období a vedly i k úterní propadu na Wall Street. Přesto ale zůstává index S&P 500 letos výše o více než 21 % díky znovuotevření ekonomiky po pandemických blokádách.



Během roku 2022 pak akciový index S&P 500 vzroste o 7,5 % oproti úternímu závěru 4 567 bodů na 4 910 bodů, vyplývá z mediánu prognózy mezi 45 stratégy oslovených agenturou Reuters za poslední dva týdny. Tato prognóza je ještě výše než srpnový odhad 4 725 bodů. Průmyslový index Dow Jones skončí podle průzkumu příští rok na 37 500 bodech, což je o 8,7 % více než v úterý.

"Příští rok trochu zpomalí, ale stále bude silnější než trend" ekonomiky, a to pravděpodobně prodlouží býčí trh, řekl Ryan Detrick, hlavní tržní stratég společnosti LPL Financial, která má cíl na S&P 500 do konce roku 2022 nastavený na 5 050 bodů.



I když se očekává, že růsty zisků v roce 2022 budou výrazně pod letošním nafouknutým růstem, kdy se podnikům podařilo se po začátku pandemie odrazit, někteří stratégové si myslí, že konsensuální názory tento výkon podceňují. Na příštích šest měsíců očekávají stratégové dotazovaní v průzkumu spíše lepší zisky než horší. Společnosti v poslední výsledkové sezóně sice varovaly před vyššími náklady v důsledku narušení dodavatelských řetězců a nedostatku pracovníků, ale mnoho společností bylo dosud schopno přenést tyto náklady na spotřebitele. Analytici z Wall Street očekávají, že zisky S&P 500 porostou v roce 2022 o 7,9 % ve srovnání s odhadovaným růstem o 49,3 % v roce 2021, podle údajů I/B/E/S společnosti Refinitiv.



Mnoho stratégů v průzkumu ale zároveň považovalo korekci nebo pokles S&P 500 v příštích šesti měsících za pravděpodobný. K důvodům k obavám přidal i předseda Fedu Jerome Powell, který v úterý naznačil, že americká centrální banka zváží zrychlené utažení nákupů dluhopisů, protože se inflační rizika zvyšují. Začátkem tohoto měsíce začal Fed snižovat nákupy státních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékami takovým tempem, které směřuje k ukončení nákupů do poloviny roku 2022.



Savita Subramanian, akciová stratéžka společnosti BofA Securities, tento týden ve videoprezentaci investorům řekla, že by se hledáček v rámci velkých společností měl zaměřit na společnosti „se stabilnějšími a rostoucími dividendami, které budou spíše z inflace benefitovat, než aby jí byly poškozené." A dodává: "Líbí se nám energetika a finančníci kvůli dividendám chráněným před inflaci." BofA má na S&P 500 na konec roku 2022 cíl 4 600 bodů.

Zdroj: Reuters