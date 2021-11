Promeškali jste akciovou rally? Podle UBS se vstup na trh stále vyplatí

Investoři, kteří se obávají, že „promeškali rally“ na akciích, mohou stále sklidit zisky a nabrat expozici na aktiva, jako jsou americké akcie se střední kapitalizací, uvádí divize globální správy majetku UBS Group.



"Po rekordních maximech většinou následuje další pozitivní momentum," uvedl ve své čtvrteční zprávě o výhledu na rok 2022 šéf investic UBS Global Wealth Management. "Takticky jsme u akcií pozitivní vzhledem k silnému růstu ekonomiky, solidním ziskům a nízkým výnosům dluhopisů."

Index S&P 500, který sleduje americké akcie s velkou kapitalizací, po dlouhém období maxim stále roste. V průměru za posledních 12 měsíců má výnos 11,9 %, a to i po rekordním maximu od roku 1960, uvedla UBS ve své zprávě. Prudce nahoru vyletěl oproti pandemickým minimům v březnu 2020, což vyvolalo mezi investory určitou nervozitu ohledně našponovaných valuací a rizik korekce.



"Pro investory, kteří mají přebytečnou hotovost, ale kteří se stále obávají rizika špatného načasování, tu jsou defenzivní přístupy ke vstupu na trh, které mohou pomoci," uvedla UBS ve zprávě. „Investoři si mohou pro vyhrazený kapitálu nastavit konkrétní harmonogram; pokusit se nakupovat při poklesech; anebo investovat do dynamických aktiv, která systematicky upravují expozici na akciová rizika, čímž pomáhá řídit riziko významných poklesů.“



„Vzhledem k tomu, že ekonomický růst pravděpodobně zůstane silný i v první polovině roku 2022, mohly by z něj podle nás těžit akcie eurozóny a Japonska, americké akcie se střední kapitalizací, celosvětové finanční tituly a komoditní a energetické akcie,“ uvedla ve zprávě UBS. Americké akcie se střední kapitalizací poskytují investorům „rovnováhu mezi expozicí na cyklus a kvalitu, která je podle nás v tomto bodě cyklu, kdy přecházíme od vysokého růstu k pomalejšímu, atraktivní,“ uvedla UBS.

Akcie na indexu Russell Midcap „předbíhají akcie s velkou kapitalizací, pokud jde o růst zisků, a přitom se obchodují se zhruba 20% valuační slevou – největší za 15 let“. ETF IShares Russell Midcap letos nabralo téměř 23 %, ve srovnání s nárůstem indexu S&P 500 o přibližně 25 %, udává FactSet.



"Očekáváme, že dynamika znovuotevření bude na začátku roku i nadále pohonem pro výnosy, protože se budou utrácet nadměrné úspory spotřebitelů," uvedla UBS ve své výhledové zprávě pro rok 2022. "Myslíme si, že větší roli při zvyšování návratnosti budou v průběhu roku hrát firemní výdaje, protože společnosti budou rozšiřovat kapacitu, doplňovat zásoby a cílit na vyšší podíl na trhu."

Zdroj: MarketWatch