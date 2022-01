Akcie na dně a optimistický výhled. Čínské tituly nyní vypadají slibně

Poslední data ukazují, že v Číně nejsou patrné žádné inflační tlaky a její ekonomika se nachází v úplně jiné fázi než ekonomika americká. Pro Bloomberg to uvedl Wang Qing z Chongyang Investment Management. Ještě před měsícem by přitom uvažoval o tom, že výraznou brzdou by pro čínské hospodářství mohla být vládní ekonomická politika. Jenže od té doby nastal znatelný posun v oblasti monetární i fiskální politiky a také u regulace.



V tuto chvíli tedy podle ekonoma existuje jen velmi malé riziko horšího vývoje v čínském hospodářství. Minulý rok si přitom čínské akcie nevedly nijak dobře, což bylo odrazem utahování fiskální i monetární politiky a některých kroků cílených na vybraná odvětví, včetně internetových platforem a sektoru zdravotní péče. Letos se ale situace celkově mění tak, jak bylo zmíněno výše. Podle experta povolí i tlak ze strany regulace. V této oblasti se totiž Čína dostala do „nového normálu“ a situace se zklidňuje.



Významným tématem byl pro čínský korporátní sektor a akciový trh rozdíl ve vývoji inflace výrobních a koncových cen. Firmy totiž čelily zvýšeným nákladovým tlakům, ale ty se nepromítaly do prodejních cen a docházelo tak ke snižování marží. Následující graf ukazuje vývoj PPI:



Zdroj: Bloomberg



Druhý obrázek ukazuje vývoj inflace na úrovni spotřebitelských cen. Růst cen výrobců v prosinci dosáhl 10,3 % a klesal tak druhý měsíc v řadě. Inflace dosáhla v prosinci 1,5 % a výrazně se snížila z 2,3 % zaznamenaných v listopadu:



Zdroj: Bloomberg Markets



Wang Qing míní, že popsaný vývoj přináší uvolnění tlaků na marže korporátního sektoru, což je důležitá zpráva pro akciové investory. A celkově se podle něj dá čekat, že tak, jak se zlepšuje čínský ekonomický výhled relativně k USA, zlepšuje se i výhled čínského akciového trhu relativně k tomu americkému.





Jak výrazný je zmíněný posun ve vládní ekonomické politice? Podle experta velmi a trhy jej možná celkově podceňují. A je spíše pravděpodobné, že vláda ve své snaze podpořit ekonomiku přestřelí, než aby se držela příliš zpátky. Uvolnění je přitom patrné již na některých indikátorech, například na úvěrovém impulsu. Celá ekonomika by pak mohla začít zrychlovat ve druhém čtvrtletí a to je důvod, proč si akciové trhy v Číně mohou právě nyní procházet svým dnem.







Zdroj: Bloomberg Markets