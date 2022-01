Akcie China Mobile po obřím IPO posilují

Akcie telekomunikační společnosti při svém debutu na akciové burze v Šanghaji posílily. Na začátku obchodování si připisovaly více než devět procent, později ale zisky zmírnily a uzavřely s růstem 0,5 procenta. Firma z prodeje získala 48,7 miliardy jüanů (167,2 miliardy Kč) a nabídka jejich akcií byla největší v Číně za deset let, uvedla agentura Reuters.



China Mobile je největším světovým mobilním operátorem podle počtu předplatitelů a investoři její debut v Šanghaji pozorně sledují. Akcie mnoha čínských společností, včetně například BeiGene, totiž nedávno při svém debutu na burze oslabily.



China Mobile prodala v rámci primární veřejné nabídky (IPO) 845,7 milionu akcií v ceně 57,58 jüanu za kus. Po využití opce na prodej dalších akcií v případě vysoké poptávky by z nabídky měla získat až 56 miliard jüanů. Výtěžek z prodeje plánuje použít na rozvoj projektů, včetně prémiových sítí páté generace (5G), infrastruktury pro cloudové zdroje a inteligentní ekosystémy.



S akciemi firmy se obchoduje také v Hongkongu a dříve se s nimi obchodovalo i na burze v New Yorku. Z něj ale byly vyřazeny v důsledku exekutivního příkazu, kterým bývalý americký prezident Donald Trump zakázal investovat do veřejně obchodovaných firem, o nichž je americká vláda přesvědčena, že je buď vlastní čínská armáda, anebo nad nimi alespoň má kontrolu.