Čínská ekonomika loni vzrostla o 8,1 %, tvrdí statistika. V posledním kvartále ji brzdil realitní trh

Čínská ekonomika loni vzrostla o 8,1 procenta, nejrychleji za deset let. Důvěra firem i spotřebitelů se zotavila po slabém růstu předloni, za kterým byla pandemie nemoci covid-19, a silný byl i vývoz. Ve čtvrtém čtvrtletí však tempo růstu zpomalilo v důsledku slabé spotřeby a poklesu na trhu s nemovitostmi, oznámil dnes čínský statistický úřad. Zpráva tak naznačuje, že druhá největší ekonomika světa bude potřebovat větší politickou podporu, uvedla agentura Reuters.



Analytici očekávali za loňský rok osmiprocentní růst. Cílem vlády je udržet roční tempo růstu nad šesti procenty. Předloni hrubý domácí produkt podle zpřesněných údajů vzrostl o 2,2 procenta.



V posledním čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o čtyři procenta. Překonal sice očekávání analytiků, tempo růstu však bylo nejpomalejší od druhého čtvrtletí 2020. Ve třetím čtvrtletí ekonomika expandovala o 4,9 procenta.



Čínská ekonomika se potýká s problémy v realitním sektoru a také s lokálními ohnisky nákazy covidem-19. To ale provázejí přísná opatření, která omezují spotřebu. Několik čínských měst před oslavami lunárního nového roku je ve stavu zvýšené pohotovosti, protože koronavirová varianta omikron zasáhla další oblasti, včetně Pekingu.



Ekonomové očekávají, že v nadcházejících měsících tempo růstu zpomalí. Čínská centrální banka poprvé od dubna 2020 nečekaně snížila výpůjční náklady svých střednědobých úvěrů, což podle některých analytiků může znamenat další uvolnění měnové politiky v letošním roce. A to kvůli ochraně ekonomiky před rostoucím rizikem, že developeři nebudou schopni splácet své dluhy.



"Ekonomická dynamika zůstává slabá kvůli opakovaným virovým nákazám a problémům v realitním sektoru. Z toho důvodu očekáváme, že čínská centrální banka sníží základní sazby o dalších 20 bazických bodů," uvedli ve své zprávě analytici Capital Economics.



Hlavní podporou ekonomického růstu Číny v loňském roce byl vývoz do zemí zasažených pandemií. Na růstu HDP se vývoz ve čtvrtém čtvrtletí podílel více než čtvrtinou a přebytek obchodní bilance byl loni nejvyšší od roku 1950, kdy se tento údaj začal sledovat. Data o vývozu ale také zdůrazňují relativní slabost ostatních ukazatelů. V roce 2018, kdy ekonomika více spoléhala na spotřebu a na investice, byl čistý vývoz naopak brzdou celkového růstu. Podpora plynoucí z vývozu však nemusí trvat dlouho, protože prudký růst poptávky po zboží v zahraničí zpomaluje a vývozce trápí vysoké exportní náklady.



Prognózy naznačují, že pomalejší tempo růstu z posledních čtvrtletí přetrvá i v letošním roce, zejména kvůli novým epidemiím koronaviru a snaze vlády přimět rozsáhlý realitní sektor k omezení zadluženosti, uvedla agentura AP. To může mít globální dopady a snížit v Číně poptávku po oceli a spotřebním zboží.



"Tlak na pokles čínské ekonomiky je teď stále poměrně velký a růst zaměstnanosti a příjmů obyvatel je omezený," uvedl na tiskové konferenci šéf statistického úřadu Ning Ťi-če.



Čínský realitní trh v posledních měsících zpomalil a podle výpočtů agentury Reuters se investice do nemovitostí v prosinci meziročně snížily o 13,9 procenta, nejrychleji od začátku roku 2020. Za celý rok se objem investic o 4,4 procenta zvýšil, je to ale nejpomalejší růst od roku 2016. Výhled dalšího vývoje zhoršuje i slabá spotřeba. Maloobchodní tržby rostly v prosinci nejpomaleji od srpna 2020.



Světlým bodem zůstává průmyslová výroba, jejíž růst se v prosinci opět zlepšil a překonal očekávání. Produkce rafinerií, hliníku a uhlí loni vystoupila na rekord.