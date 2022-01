Vyšší tržby navýšily zisk H&M nad očekávání. Akcie rostou o 4 procenta

Švédský oděvní řetězec díky oživení prodeje zvýšil od září do listopadu meziročně zisk před zdaněním o 64 procent na šest miliard švédských korun. Výsledek překonal očekávání a firma oznámila, že do roku 2030 chce ve srovnání s loňskem zdvojnásobit tržby. Akcie dnes posilují o 4 %.



"Přesvědčivý čtvrtletní výsledek přichází hlavně v důsledku většího prodeje za plnou cenu, nižších slev a dobré kontrolou nákladů," uvedla společnost.





Ve finančním roce 2020/2021 firma utržila 199 miliard švédských korun. To je po očištění od pohybů měnových kurzů meziroční nárůst o 12 procent. Zisk vystoupil na 11 miliard z 1,2 miliardy švédských korun.



Společnost počítá s postupným odezníváním koronavirové pandemie, a hledí proto do budoucna s optimismem. Růst by měla podpořit expanze internetového prodeje a vstup na nové trhy. Kromě toho chce do roku 2030 snížit svou uhlíkovou stopu na polovinu.



K dosažení růstových a klimatických cílů firma plánuje zvýšit investice - pro letošek počítá zhruba s deseti miliardami švédských korun. Cílem je, aby ziskovost časem přesáhla deset procent.



Držitelé akcií dostanou podle návrhu dividendu 6,50 SEK na akcii. Kromě toho firma plánuje odkup svých akcií za tři miliardy švédských korun. Akcionáři měli donedávna z akcií jen malou radost. Jejich cena za dva roky pandemie klesla přibližně o 15 procent, zatímco hlavní index švédských akcií Stockholm 30 skoro o 30 procent zpevnil.

Zdroj: ČTK, Patria