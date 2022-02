Ford je opět v zisku, na konsensus trhu ale nedosáhl

Americká automobilka Motor se po ztrátě způsobené pandemií vrátila loni k zisku. Upravený zisk na akcii ale činil jen 26 centů, když trh byl nastaven až na 45 centů, což přičítá problémům v dodavatelských řetězcích. Firma naopak těžila z mimořádného zisku z podílu ve společnosti Rivian, výrobce elektromobilů, který v listopadu vstoupil na burzu.



Tržby vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 5 % na 37,7 miliardy USD, přičemž tržby z automobilového průmyslu činily 35,3 miliardy USD a překonaly očekávání analytiků ve výši 34,6 miliardy USD. Společnost letos předpokládá vyšší náklady na komodity ve výši 1,5 až 2 miliardy dolarů.





Ford uvedl, že omezení dodávek pro klíčové komponenty, jako jsou polovodiče, brání společnosti uspokojit poptávku zákazníků. Velkoobchodní dodávky klesly v posledním čtvrtletí o 11 % na 1,1 milionu vozů. Tyto problémy způsobily Fordu loni ztrátu výroby asi 250.000 vozů. V letošním roce však vidí zlepšení výroby, i když bude automobilka čelit růstu cen surovin.

"Máme neuvěřitelnou poptávku po našich produktech," řekl novinářům John Lawler, finanční ředitel Fordu. „Jsou to dodavatelské řetězce, které omezovaly to, co jsme mohli vyrábět a co jsme mohli poskytnout. Podle nás by to mělo být v roce 2022 lepší a mělo by to být vidět na našich ziscích.“

Na rok 2022 Ford předpovídá zisk EBIT ve výši 11,5 až 12,5 miliardy USD, což představuje nárůst o 15 až 25 % oproti roku 2021. To je srovnatelné s odhady analytiků ve výši 12,2 miliardy USD.



V letošním roce očekává růst zisku před zdaněním o 15 až 25 procent na 11,5 až 12,5 miliardy USD. Prodej aut se má zvýšit o deset až 15 procent, napsala agentura AP.

Bloomberg News 1. února informoval, že Ford zvažuje navýšit během příštího desetiletí své výdaje na elektromobily až o 20 miliard dolarů na přestavbu továren. CEO Jim Farley již ztrojnásobil výrobu elektrického Mustangu Mach-E v Mexiku a zdvojnásobil výrobu F-150 Lightning, který se začne prodávat letos na jaře.

