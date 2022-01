Tesla, Rivian a čtvrtá průmyslová revoluce

Analytik společnosti Wedbush Dan Ives nastavil cílovou cenu u akcií Tesly na 1 400 – 1 800 dolarů a katalyzátorem, který by akcii měl poslat do těchto výšin, má podle něj být zejména růst výrobních kapacit v USA a Číně. Ives přitom v rozhovoru pro Yahoo Finance uznal, že konkurence na trhu s elektromobily sílí, ale dodává, že nejde o hru s nulovým součtem. Takže dobře si může vést , tradiční automobilky typu či , které mohutně investují do elektromobility, čínské firmy v odvětví i třeba americký Rivian.



U Tesly a dalších výrobců elektromobilů bude i nadále významným tématem Čína a silný růst tamní poptávky, vedle toho navíc tenze ve výrobní vertikále, které by ale měly podle analytika začít polevovat. V poslední době se také hodně hovoří o Rivianu, a to zejména v souvislosti se zpožděními na straně produkce jeho vozů. Je možné, že akcie této firmy jsou hrubě nadhodnocené, protože si společnost bude muset projít podobnou zkušeností, jakou měla s rozjetím výroby ?



Ives míní, že Rivian je vnímán jako „zlaté dítě“ elektromobility, očekávání jsou u něj nastavena velmi vysoko a každé škobrtnutí je proto hned znát na ceně akcií. Firma podle analytika bude muset být „bezchybná“ a i v prostředí nedostatku čipů bude muset naplňovat očekávání investorů týkající se výroby a počtu vozů uváděných na trh. Yahoo v této souvislosti následující tabulkou připomnělo, jak již roky soustavně posilují akcie Tesly:



Zdroj: Yahoo Finance



Ives tyto výsledky komentoval s tím, že na to, aby akcie dál posilovala, nemusí zaujímat naprosto dominantní podíl na trhu s elektromobily. Automobilový trh totiž prochází největší transformací od padesátých let minulého století. A i když má „na zádech namalovaný cíl“, do kterého se trefuje její konkurence, velikost trhu může být dostatečná pro všechny. Kdo je největším potenciálním konkurentem Tesly? Podle analytika , a zejména , v Evropě pak .



Jaký podíl mohou mít elektromobily někdy v roce 2030? Podle analytika je právě toto jádrem jeho býčí teze pro Teslu, protože se domnívá, že na konci desetiletí mohou mít elektromobily globálně až 30% podíl na automobilovém trhu. Jde tak o „čtvrtou průmyslovou revoluci“. samotná pak „bude vždy emočním příběhem“, což se ukázalo i v roce 2021 třeba ve vztahu k tweetům Elona Muska.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube