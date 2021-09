Ford a SK investují 11,4 miliardy dolarů do závodů na elektroauta a baterie

Americká automobilka Motor a jihokorejský výrobce baterií SK Innovation investují ve Spojených státech 11,4 miliardy USD (247,7 miliardy Kč) do závodu na výrobu elektrického vozu F-150 a tří závodů na výrobu baterií. Investice je zatím největší výrobní investicí, jakou za 118 let, kdy působní na trhu, oznámil, a urychlí jeho přechod k výrobě elektrických vozů, napsala agentura Reuters.



Ford nyní očekává, že do roku 2030 budou mít elektrické vozy na jeho celosvětové výrobě podíl 40 až 50 procent. Původně počítal, že podíl bude 40 procent.



Společnosti očekávají, že otevřením závodů vytvoří celkem 11.000 pracovních míst. Montážní závod spolu s jedním závodem na baterie se bude nacházet v Tennessee a celý komplex bude zhruba třikrát větší než sto let starý komplex Fordu v Dearbornu v Michiganu. Další dva závody na baterie budou ve státě Kentucky, uvedla provozní ředitelka severoamerické pobočky Fordu Lisa Drakeková.



Jihokorejská firma SK dodává baterie pro elektrické vozy mimo jiné automobilkám Motor a Hyundai Motor. Závody na baterie má v USA, Maďarsku, Číně a Jižní Koreji. S dalšími třemi továrnami v USA bude roční kapacita výroby baterií firmy SK v zemi činit zhruba 150 gigawatthodin (GWh). Jejím cílem je do roku 2025 zvýšit celosvětovou globální kapacitu výroby na 200 GWh ze současných 40 GWh.



Ford a další automobilky se intenzivně připravují na zavádění elektrovozů, protože země jako Čína a Evropa usilují o větší snížení emisí aut.