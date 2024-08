Víkendář: Zlepšení u automobilek není otázkou letošního roku

Některé americké automobilky zklamaly investory svými posledními čtvrtletními výsledky. K tématu hovořil analytik společnosti Bernstein Daniel Roeska na Yahoo Finance. Podle něj nebylo celé první pololetí u amerických automobilek tak špatné, ale trhy poklesem cen akcií reagují na horší výhled pro druhou polovinu roku. Automobilky totiž naznačují, že poptávka by v jejich sektoru měla slábnout.



Analytik poukázal na to, že se snaží držet hotovost, kterou vydělal, ve své rozvaze a mít tak větší flexibilitu, co se týče strategických rozhodnutí a investic. Naopak Stellantis a vyplácí velkou část svého toku hotovosti na dividendách a kupují své akcie. Roeska přitom míní, že nyní může být lepší držet akcie firem, které „vám platí za to, že čekáte.“ Podle něj totiž dojde k opětovnému sílení poptávky v odvětví až někdy v polovině příštího roku.



K Tesle expert uvedl, že je u ní znát „velké nadšení ohledně všech věcí, které nejsou automobily.“ I sama se intenzivně snaží o to, aby nebyla vnímána jako automobilka, projevuje se to i tím, jak moc hovoří o svých projektech jdoucích za hranici výroby aut. Podle experta se přitom dá čekat, že nové modely vozů této firmy se na trh dostanou až někdy v roce 2027. Investoři přitom mohou nyní na toto téma klást větší důraz, a to se odráží v chování akcie. Roeska sám klade na téma nových modelů také velký důraz.





Ke Stellantisu analytik uvedl, že Carlos Tavares, který stojí v čele firmy, je mistrem ve snižování nákladů. Situace je ale taková, že firma v poslední době udělala řadu kroků, které poškodily její výsledky. Mezi ně patří růst zásob, které pak musela s diskonty prodávat. K tomu podle analytika příliš utrácela na fúzích a akvizicích a vysoké byly i její investice. Předtím byl přitom Stellantis schopen dosahovat velmi dobrých čísel, ale současné dění budí otázky ohledně toho, co jeho výsledky vlastně táhlo.



V USA probíhá „typický cyklus“, který je nyní ve fázi vyšších zásob, a na ty automobilky zareagují snižováním produkce. Tento jejich krok by se následně měl projevit poklesem zásob ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. „Není to nic, čeho by bylo třeba se bát, ale na zisky ve druhé polovině roku to dolehne. Jde o cyklické odvětví, na tom poslední roky nic nezměnily.“ Z krátkodobějšího pohledu může být přitom nejzajímavější díky svému programu odkupů a dividendám. Jak , tak a Stellantis ale pracují na nových platformách pro elektromobily.



V rozmezí několika let by tedy měly mít zmíněné automobilky podle analytika vyšší ziskovost a u jejich akcií by mělo dojít k růstu valuačních násobků, protože budou součástí trhu s elektromobily. Není to ale otázka letošního roku.



Zdroj: Yahoo Finance