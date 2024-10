Víkendář: Evropa u elektromobilů čtyři roky za Čínou?

Analytik společnosti Bernstein Daniel Roeska hovořil na Yahoo Finance o vývoji v automobilovém průmyslu. V USA podle něj probíhá návrat cen směrem k průměru. Během pandemie totiž vystřelily nahoru, „ale od té doby klesají.“ Stellantis přitom podle experta zvyšoval ceny mnohem rychleji než a , „kvalita ale zaostávala.“ To se nyní projevuje na provozu této firmy a na cenové korekci jejích akcií.



V Evropě je vývoj rozdílný, cenový růst sice ztrácí na síle, ale nedochází ke zmíněnému obratu k průměru. Stellantis tak na americkém trhu ve druhé polovině letošního fiskálního roku „nevydělá žádné peníze“, protože marže se dostanou zhruba na nulu. Ale na trzích mimo USA by firma měla nadále dosahovat marží kolem 5 %. Specifická je pak situace na trhu v Číně, kde se vybudoval velký objem nadbytečných kapacit u výroby elektromobilů. Nyní se projevuje znatelným tlakem na pokles cen tohoto druhu vozů.



Roeska míní, že vedle pokles cen čínských elektromobilů je v této zemi znát i zvýšený tlak na další inovace. Podle něj tak například nebude zřejmě schopno dosáhnout svého dřívějšího podílu na trhu, protože není schopno držet krok s čínskými firmami na poli technologického pokroku. Jakou akcii mezi automobilkami vidí tedy analytik jako atraktivní? Roeska odpověděl, že „přínosné“ jsou podle něj stále pozice na Fordu. Celkově je ale situace složitá zejména na trhu vozů se spalovacími motory, růst přichází ze strany prodejů elektromobilů a nově je také znát zájem o hybridy. Podle experta se totiž zdá, že americký spotřebitel je ochotnější k nákupu hybridu spíše než k elektromobilu.



Analytik míní, že u automobilek je vhodné uvažovat v investičním horizontu jdoucím až ke dvěma rokům. Tradiční automobilky přitom musí změnit svůj podnikatelský model a přesouvat se směrem k elektromobilům. Tempo této změny „možná nyní zpomaluje, ale cíl zůstává stále stejný.“ K tomu se tyto firmy musí zlepšit v oblasti softwaru. V Číně jsou přitom úspěšné automobilky v popředí vývoje jak u samotných elektromobilů, tak co se týče softwaru. „A aktivně uvažují nad tím, jak používat umělou inteligenci.“



„Evropané jsou za Čínou čtyři roky,“ míní expert. V Evropě se již vyrábí ziskové elektromobily, „přemýšlí se tu o softwaru, ale o umělé inteligenci moc ne.“ V USA se pak a „stále snaží vymyslet, jak vyrábět ziskové elektromobily,“ takže jsou tak 4 – 5 let za Evropou. Chtějí ale lidé opravdu tolik elektromobilů? Na toto téma analytik řekl, že nyní jsou elektromobily stále drahé a „nejezdí tak daleko“. Tato témata se ale řeší a „budou vyřešena“. Ceny tedy podle něj půjdou dolů, bude se zvyšovat dojezd a bude se budovat více nabíjecích stanic.



Zdroj: Yahoo Finance