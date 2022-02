Analytik Patrie k výsledkům Snap: Účetní úpravy dostaly čistý zisk poprvé do plusu. Akcie v pre-marketu vyletěly až o 60 procent

Titulky investičních médií nadšeně oznamují, že Snapchat má za sebou první profitabilní kvartál. Skutečnost je ale malinko složitější a je nutno se pořádně podívat pod kapotu. Akcie reagovaly v první chvíli neskutečným 60% růstem, ten se nyní stáhl na +40 % (tipujeme, že za agresivní pohyb nahoru může i hromadné uzavírání krátkých pozic).



Tržby vyrostly o 40 % yoy na 1,3 mld. USD a konsensus překonaly o 100 mil. USD. Zde určitě potěší absence negativních dopadů ze změny politiky ochrany soukromí iOS. Provozní ztráta se snížila ze 100 mil. USD na 25 mil. USD. I když na trhem predikovaný provozní zisk 150 mil. USD nedosáhl Snap ani omylem, musíme uznat, že finanční výsledky společnosti se viditelně zlepšují.





Co se ale týče čistého zisku GAAP ve výši necelých 23 mil. USD (kons. -150 mil. USD), ten se podařilo dosáhnout jen díky šikovným účetním úpravám. 25 mil. USD přihodila změna způsobu, jakým Snap účtuje úrokové náklady a dalších 32 mil. USD pak přecenění podílů, které má ve veřejně obchodovaných společnostech. Bez těchto benefitů by tak byl čistý zisk -34 mil. USD. Vzhledem na loňskou ztrátu 110 mil. USD je to však pořád zlepšení.



Výhled na další kvartál nepřináší žádná velká překvapení. Tržby v rozmezí 1,03 až 1,08 mld. USD (+38 % yoy) a provozní zisk EBITDA kolem nuly víceméně splňují představy trhu.