BP slibuje další odkupy akcií za 1,5 miliardy dolarů, zisk stoupá

Britská energetická společnost loni výrazně zlepšila hospodaření a dosáhla čistého zisku 12,8 miliardy dolarů, což je nejvíce za osm let. K růstu přispěly zejména vyšší ceny ropy a zemního plynu, které se z pandemického útlumu zotavily spolu s globální ekonomikou. O rok dříve měl podnik ztrátu 5,7 miliardy USD. Akcie po výsledcích rostou o necelé 1 %.



"Rok 2021 ukázal, že společnost dělá to, co slíbila, že bude dělat - mít dobré výsledky i v době transformace," uvedl šéf podniku Bernard Looney. O výrazně lepším hospodaření firma informuje v situaci, kdy plánuje zvyšovat výdaje na nízkouhlíkovou energetiku a na energii z obnovitelných zdrojů.



Upravený čistý zisk za dané období činil 4,07 miliardy dolarů, což je nárůst ze 115 milionů dolarů o rok dříve, a překonal průměrný odhad analytiků ve výši 3,87 miliardy dolarů. Provozní cash flow byl 6,12 miliard dolarů ve srovnání s 2,27 miliardami dolarů o rok dříve.





BP posílila zpětné odkupy akcií a přidává se tak k ropným gigantům, jako je Mobil, a , kteří po letech mizerných výnosů nalévají peníze zpět investorům. navýší odkup akcií o 1,5 miliardy dolarů ještě před oznámením výsledků za první čtvrtletí a využije k tomu přebytek hotovosti z roku 2021.



„Při ceně ropy kolem 60 dolarů máme kapacitu na zpětné odkupy akcií kolem 4 miliard dolarů ročně,“ řekl v úterý generální ředitel Bernard Looney v rozhovoru pro Bloomberg TV. "Je jasné, že pokud jsou ceny vyšší, je tu příležitost pro vyšší odkupy."



K růstu čtvrtletního zisku přispěly vyšší ceny ropy a plynu, stejně jako vyšší produkce. Slabší naopak byly výsledky z obchodní činnosti a nepříznivý vliv měly i dopady vyšších cen energií na provoz, jako je například zpracování ropy.



Ceny zemního plynu a elektřiny se od poloviny loňského roku výrazně zvýšily prakticky všude ve světě. Za jejich růstem jsou nižší zásoby plynu a vyšší poptávka v důsledku toho, jak se ekonomiky zotavují z dopadů pandemie covidu-19. Ceny plynu pro evropský trh i ceny zkapalněného zemního plynu (LNG) pro asijský trh ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vystoupily na rekordy.



Zdá se, že rozsáhlá obchodní činnost z cenové volatility ve čtvrtém čtvrtletí netěžila na rozdíl od konkurenčního Shellu. Společnost oznámila „výrazně nižší výsledek obchodování s ropou a průměrný příspěvek z marketingu a obchodování s plynem a dopad vyšších nákladů na energii“.

Firma zároveň výrazně snížila zadlužení. Na konci loňského roku dlužila 30,6 miliardy dolarů, což je o 8,3 miliardy USD méně než koncem předchozího roku.



Rentabilita průměrného investovaného kapitálu (ROACE), která je měřítkem toho, jak dobře společnost investuje peníze svých akcionářů, v roce 2021 vzrostla na 13,3 %, čímž překonala hodnotu ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 8,8 %. Společnost se také zavázala mírně zvýšit investice, i když z historicky nízké úrovně.



Kapitálové výdaje se letos budou pohybovat mezi 14 miliardami a 15 miliardami dolarů, oproti 12,8 miliardám v roce 2021, a v tomto rozmezí zůstanou až do roku 2025. Do té doby plánuje věnovat více než 40 % svých investic do podniků v oblasti energetické transformace. Společnost také uvedla, že by mohla dosáhnout nulových čistých emisí dříve, než je její cíl pro rok 2050.



"Poslední dva roky posílily naši víru v příležitosti, které energetický přechod představuje," uvedl Looney v prohlášení.



Zdroj: Bloomberg, ČTK, Patria,