Britský ropný gigant BP vykázal nejslabší čtvrtletní zisk za téměř čtyři roky

Britské ropné společnosti ve třetím čtvrtletí meziročně klesl zisk o 30 procent na 2,3 miliardy dolarů (bezmála 54 miliard Kč). Byl nejslabší za téměř čtyři roky. Na vině je slabší poptávka po ropě, která snižuje ceny suroviny i marže rafinerií. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Pokles čtvrtletního zisku byl ale slabší, než se čekalo. Analytici v anketě společnosti LSEG jej odhadovali na 2,1 miliardy dolarů.



Firmu poškozuje zpomalení globální ekonomické aktivity, poptávka po ropě se snižuje zejména v Číně. Sílí tudíž tlak na generálního ředitele Murrayho Auchinclosse, který slíbil zvýšit výkonnost v souvislosti s obavami investorů ohledně jeho energetické strategie.



BP zachová tempo čtvrtletních odkupů svých akcií na úrovni 1,75 miliardy dolarů. A to přesto, že slabé ceny ropy vytvářejí tlak na rozvahu společnosti.



Podnik v uplynulém čtvrtletí zvýšil čistý dluh o 1,7 miliardy na 24,27 miliardy dolarů, což je nejvíce od začátku roku 2022. Díky tomu může prozatím pokračovat v odkupech svých akcií. Naznačil však, že by se jejich objem mohl změnit v únoru příštího roku, kdy bude aktualizovat svou strategii a finanční výhled.



Ziskovost světových rafinerií ropy klesá na několikaletá minima. a její konkurenti jsou pod tlakem, aby i nadále odměňovali investory, i když se jejich zisky normalizují po období neobvykle vysokých cen ropy a zemního plynu v posledních letech, uvedla agentura Bloomberg.