Rolls-Royce: Malé elektrické letadlo můžeme uvést do chodu už za tři roky

Britská společnost , která dodává motory Airbusu či , do tří až pěti let uvede do provozu první malé letadlo na elektrický pohon. První komerční aplikace bateriového elektrického systému P-Volt vyvinutého firmou bude mít výkon asi 600 kilowatthodin. To umožní let šesti až osmi lidí až na vzdálenost zhruba 150 kilometrů, říká šéf divize Electrical Rob Watson.

Tento dolet se bude zlepšovat díky lepší technologii baterií a nakonec může v roce 2030 činit až 400 kilometrů, dodal Watson. "Vkládáme do této technologie naději," řekl. "Teď ji musíme rozpracovat, aby měla smysluplný ekonomický dopad," pokračoval. Watson má za to, že do tří až pěti let bude tento typ pohonu v městské a regionální dopravě reálnou možností u letadel s osmi až 18 místy.

Akcie společnosti dnes uprostřed výprodejů na evropských akciovýc trzích v Londýně nicméně ztrácely až přes 5 procent. Ten později dokázaly stáhnout, i tak jsou ale od začátku roku ve ztrátě zhruba 5,5 procenta. Následující graf ukazuje vývoj titulu za posledních pět let:

V různých fázích vývoje letadel poháněných alternativním zdrojem energie se kvůli tlaku na snižování emisí nachází řada společností po celém světě - od start-upů přes zavedené letecké giganty po některé automobilky.

Mezi možnosti, na kterých se pracuje, patří udržitelné letecké palivo označované podle anglického názvu SAF (Sustainable Aviation Fuel), vodík, plně elektrický a hybridní elektrický pohon. Loni se ho použilo 100 milionů litrů, což je velmi malé množství v porovnání s celkovým objemem paliva, které potřebuje celý sektor letectví, uvedl pro CNBC šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh.

Problémem je podle něj nyní kvantita více než cena. Ta je nyní na zhruba dvouapůlnásobku ceny leteckého petroleje, možná dvounásobku po zohlednění nákladů na uhlík. Zákazníci to ale podle něj budou ochotni zaplatit. Teď mají aerolinky objednáno zhruba 14 miliard litrů SAF, uvedl také v pořadu CNBC.

Elektrický pohonný systém společnosti lze použít v malých dopravních letadlech ve strojích s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL). Jeden ze zákazníků britského výrobce, společnost Vertical Aerospace, už získal objednávky od společností American Airlines, Virgin Atlantic Airways a pronajímatele letadel Avolon. Tvrdí, že jeho eVTOL VA-X4 pro čtyři cestující uletí rychlostí až 320 kilometrů za hodinu až 160 kilometrů.

Watson ale neočekává, že plně elektrická budou i menší dopravní letadla, která u Airbusu i patří k nejpopulárnějším. "Pokud chcete létat se stovkami lidí a na vzdálenost tisíců kilometrů, což je trh těchto menších letadel, baterie to nikdy nedokáže. A to kvůli omezením plynoucím z hustoty energie a hmotnosti baterie," řekl Watson.

"Pokud se chcete na těchto platformách dostat na čistou nulu, dosáhnete toho hlavně pomocí SAF nebo vodíku," dodal.

nyní jedná s dodavateli bateriových článků, protože se blíží fáze certifikace. Podle Watsona bude firma navrhovat a montovat bateriové sady, jednotlivé bateriové články vyrábět nebude. "Rozhodnutí o výběru dodavatelů musíme učinit v příštím roce až roce a půl," uvedl. "O našich strategických dodavatelích rozhodujeme letos."

