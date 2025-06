Británie vybrala Rolls-Royce SMR jako dodavatele malých modulárních reaktorů

Británie vybrala britskou firmu SMR jako dodavatele malých modulárních reaktorů, do jejichž výstavby hodlá v příštích čtyřech letech investovat 2,5 miliardy liber (zhruba 73 miliard Kč). Informovala o tom dnes britská vláda. S firmou SMR na vývoji modulárních reaktorů spolupracuje česká společnost , která se letos stala akcionářem britského podniku a postupně by v něm měla získat zhruba pětinový podíl. Akcie dnes rostou o 2,5 %.



ČEZ ve spolupráci s SMR plánuje do roku 2050 postavit v České republice modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Dohodu o strategické spolupráci podepsali zástupci obou společností loni v říjnu.



"Rolls-Royce SMR nám nabízí nejlepší podmínky z hlediska spolupráce i technologie. Vítězství SMR v britské soutěži na výstavbu malých modulárních reaktorů potvrzuje naše kroky z října minulého roku," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Daniel Beneš.



ČEZ hodlá první malý modulární reaktor vybudovat vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině 30. let. Další lokality nyní firma posuzuje