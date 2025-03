ČEZ se stal akcionářem Rolls-Royce SMR, získá zhruba pětinový podíl

Skupina se stala akcionářem britské společnosti SMR. Postupné převzetí zhruba pětinového podílu nyní schválily regulační orgány. Společnosti budou spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů. Oznámil to mluvčí Ladislav Kříž. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v jaderné elektrárně v Temelíně.



Dohodu o strategické spolupráci, která počítala i s odkupem asi 20 procent britské firmy za jednotky miliard korun, podepsali zástupci obou společností loni v říjnu.



Spolupráce, která je připravována na několik desetiletí, počítá s tím, že se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Nepůjde tak pouze o nákup nebo dodávku hotových zařízení.



Podle dřívějších informací je malý modulární reaktor od firmy SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá na nejméně 60 let.



ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Modulární reaktory by podle plánů měly sloužit především pro dodávky tepla a měly by vznikat například na území nynějších uhelných elektráren, například v Prunéřově nebo v Dětmarovicích. Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. nyní připravuje stavbu dvou velkých reaktorů o výkonu každého přes 1000 MW v Dukovanech, náklady by při současných cenách měly podle vlády vyjít dohromady na 400 miliard korun.



Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. V Dukovanech by korejská společnost KHNP měla postavit další dva reaktory. První z nich má být hotový v roce 2036.