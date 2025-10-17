Hledat v komentářích

Detail - články
Evropský obranný sektor zaznamenal nejhorší týden od roku 2020

Evropský obranný sektor zaznamenal nejhorší týden od roku 2020

17.10.2025 13:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské obranné akcie zažily tento týden výrazný výprodej, když snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o diplomatické řešení konfliktů v Gaze a na Ukrajině vyvolaly mezi investory obavy z vysokých valuací vojenského sektoru. Index obranných titulů Goldman Sachs odepsal 10 %, což je nejhorší týdenní výsledek od roku 2020, a akcie Rheinmetallu klesly o 12 %. Přesto analytici očekávají, že Evropa bude ve výdajích na obranu pokračovat, a někteří investoři vnímají pokles jako příležitost k nákupu. 

Velká rally na evropských obranných akcií tento týden narazila na strop, když snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa zprostředkovat mír v Gaze a na Ukrajině vyvolaly mezi investory obavy ohledně přemrštěné valuace vojenského sektoru, píše Bloomberg.

Koš obranných titulů sestavený společností Goldman Sachs klesl od minulého pátku přibližně o 10 %, což je jeho nejhorší týdenní výsledek od října 2020. Zároveň se tím snížil letošní nárůst na 96 %. Mezi největšími propadlíky je evropský obranný gigant Rheinmetall, jehož akcie oslabily o 12 %.

1

„Nejnovější geopolitické zprávy vytvářejí krátkodobý tlak, protože trh přehodnocuje rizikové scénáře v blízké budoucnosti,“ uvedla analytička společnosti Alphavalue Saima Hussain. Dodala, že akcie s vyšším oceněním bývají při širších korekcích trhu zasaženy jako první.

Menší tituly jako italská Avio, nizozemská firma na noční vidění Theon International a výrobce převodovek Renk Group zaznamenaly ještě výraznější poklesy. Dokonce ani Exosens neodolala výprodeji, přestože v pondělí vystoupala o 10 % na rekordní hodnotu poté, co Theon oznámil nákup 10% podílu ve francouzském konkurentovi, připomíná Bloomberg.

Přesto Hussain a další účastníci trhu vnímají pokles obranných akcií spíše jako příležitost k nákupu než důvod k obavám. Geopolitická jednání navíc nejsou zárukou vyřešení konfliktů. Trumpova angažovanost přinesla křehké příměří mezi Izraelem a Hamásem a americký prezident oznámil další jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, protože se nadále snaží ukončit konflikt.

2

„Současné ruské postoje působí spíše jako snaha o oddalování než o průlom, což posiluje argument pro urychlení přezbrojení v Evropě,“ uvedl Patrick Armstrong, investiční ředitel společnosti Plurimi Wealth. Armstrong dodal, že akcie obranného průmyslu zůstávají vzhledem ke krátkodobým ziskům drahé, ale že nadále sází na tituly jako Rheinmetall, Rolls-Royce, Saab a Kongsberg Gruppen, protože očekává „další pozitivní revize díky novým kontraktům“ v příštích letech. „Nevidíme žádný pravděpodobný scénář, ve kterém by Evropa dělala něco jiného než pokračovala v urychlování výdajů na obranu,“ uzavřel Armstrong.


