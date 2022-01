Ztrátový Ryanair to s návratem poptávky vidí opatrně a chce snižovat ceny

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair to se zotavováním v cestovním ruchu vidí opatrně a v tomto čtvrtletí hodlá snížit ceny, aby podpořila poptávku. Rezervace jsou na tom podle jejího dnešního sdělení lépe. Většinou jde ale o rezervace na poslední chvíli a investoři by se měli připravit na další výkyvy, než se Evropa pandemií prokouše, uvedly aerolinky ve sdělení. Společnost za poslední tři měsíce roku vykázala ztrátu ve výši 96 milionů eur (2,3 miliardy Kč). O rok dříve měla ve stejném období ztrátu 306 milionů eur, uvedly také největší evropské aerolinky z hlediska počtu přepravených pasažérů v tiskové zprávě.

Analytici odhadovali za třetí kvartál ztrátu 101 milionů eur. V posledních třech měsících roku 2019, tedy před pandemií, dosáhla společnost zisku 88 milionů eur. Ryanair zopakoval, že za celý finanční rok, který skončí 31. března, očekává ztrátu 250 až 450 milionů eur.



„Po zbytek tohoto finančního roku je opatrnost v pořádku, protože v Covidu může nastat další obrat,“ domnívá se podle Bloombergu finanční ředitel Ryanairu Neil Sorahan. Aerolinky jsou ale v „růstovém modu“ a mají plán na agresivní expanzi. Ve fiskálním roce, který začíná v dubnu, chtějí přidat 720 nových tras a 15 nových základen.

Společnost také očekává, že počty cestujících se během příštích pět let zdvojnásobí:





Generální ředitel aerolinek Michael O'Leary uvedl, že v posledních týdnech firma zaznamenala velmi silný zájem o rezervace, protože obavy z varianty omikron začaly opadat. Výhled však podle něj zůstává i nadále velmi nejistý. "Provoz ve čtvrtém čtvrtletí si žádá výraznou stimulaci nízkými cenami," dodal.



Konkurenční aerolinky, a sice britský easyJet a maďarský Wizz Air, rovněž očekávají silnou poptávku po letních dovolených. Wizz přitom varoval, že nadbytečná kapacita v nadcházejících měsících by mohla ovlivnit ziskovost.

Akcie společnosti letos zatím stouply o 8 procent. Vývoj akcií společnosti Ryanair ve Frankfurtu za posledních pět let do 23. ledna ukazuje graf níže. Po 12:00 SEČ ztrácel titul v Dublinu zhruba 1,1 %.





Fakt, že řada konkurenčních leteckých společností snižuje v porovnání se stavem před pandemií covidu-19 kapacitu, může vyvolat tlak na růst cen, řekl v rozhovoru s agenturou Reuters finanční ředitel Ryanairu Sorahan. Pokud by podle něj Ryanair musel kvůli stimulaci poptávky ceny letenek snížit, byl by vzhledem ke své pozici v zajištění paliva oproti rivalům ve výhodě.



Ryanair potvrdil výhled a nadále očekává, že v tomto finančním roce přepraví téměř 100 milionů cestujících. O'Leary minulý týden zveřejnil odhad, podle něhož Ryanair za rok do března 2023 přepraví 165 milionů cestujících.



Letecká společnost v září náhle ukončila rozhovory s americkým výrobcem letadel , svým hlavním dodavatelem letadel, o objednávce strojů 737 MAX 10 v hodnotě desítek miliard dolarů kvůli neshodám ohledně ceny. Ryanair se dohodě s Boeingem ani zdaleka neblíží, konstatoval Sorahan.

Zdroje: Bloomberg, ČTK