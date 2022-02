Internetovému prodejci Alibaba klesl zisk, růst tržeb dál zpomalil

Společnost Alibaba Group Holding, která je největším internetovým prodejcem v Číně, hospodařila ve třetím čtvrtletí svého finančního roku s čistým ziskem 19,2 miliardy jüanů (67,8 miliardy Kč). To je meziroční propad o 75 procent. Firma ve své výsledkové zprávě dnes také uvedla, že tržby se zvýšily o deset procent na 242,6 miliardy jüanů, což je nejslabší růst od roku 2014, kdy firma vstoupila na burzu. Akcie firmy v premarketu po výsledcích klesají o 7,5 %.



Za dalším zpomalením růstu celkových tržeb je slabší růst prodeje přes internet a sílící konkurence, která bere Alibabě část klientů. Svou daň si vybral i celkově slabší růst čínské ekonomiky, což se odráží v tom, že lidé méně utrácejí za zboží, které pro ně není nezbytné. Loni v listopadu, který spadá do třetího čtvrtletí finančního roku firmy, Alibaba zaznamenala růst prodeje při každoroční akci nazvané Den nezadaných o 8,5 procenta. To je dosud nejméně.



Na činnost podniku nepříznivě doléhá i vliv rivalů, jako je firma ByteDance s platformou TikTok, případně společnost Kuaishou. Tyto podniky využily sílícího trendu streamovaného elektronického obchodování. Ve třetím finančním čtvrtletí Alibaba reorganizovala finanční hlášení u některých segmentů svého podnikání, aby tak zdůraznila nové oblasti růstu.



Objem mezinárodních transakcí dosáhl 16,45 miliardy jüanů, což je nárůst o 18 procent. Místní spotřebitelské služby, kam patří také aplikace na rozvoz jídla, zajistily tržby 12,14 miliardy jüanů. To je meziroční nárůst o 27 procent.



Alibaba také uvedla, že její součást Ant Group vykázala ve čtvrtletí do konce září zisk 17,6 miliardy jüanů. O čtvrtletí dříve zisk činil 19,7 miliardy jüanů, o rok dříve pak zhruba 15 miliard jüanů. Skupina začala s rozsáhlou restrukturalizací svých aktivit, což jí zhatilo plány uvést koncem roku 2020 na burzu své akcie v primární veřejné nabídce (IPO) v objemu kolem 37 miliard USD.



Akcie Alibaby před začátkem obchodování na burze v New Yorku odepisovaly kolem tří procent. Před zveřejněním výsledků ztrácely asi pět procent, vysoké ztráty ale měly akcie prakticky po celém světě. Trhy tím reagovaly na invazi ruských vojsk na Ukrajinu.