Utažený trh práce v USA jako motivace k přísnější politice. Do tempa promluví ještě inflace (komentář analytika)

Únorová data z amerického trhu práce potvrdila jeho utaženost. Právě vývoj na pracovním trhu je klíčový pro promítání vnějších nákladových cenových tlaků do spotřebitelské inflace a její upevňování. Čím víc má navrch poptávka po práci, tím větší potenciální tlak na mzdy, které budou ceny dál živit.



V únoru mzdy na první pohled překvapily zpomalením na meziročních 5,1 pct z 5,5 v lednu. Na druhou stranu to ovšem může být silným náborem lidí do sektorů jako stavebnictví či pohostinství, kde jsou spíše nižší mzdy a průměr by tak spolu s tím klesal.



Další důležité parametry ukazují silný nárůst zaměstnanosti, když za únor přibylo 678 tisíc pracovních míst. Trh přitom čekal 423 tis. Míra nezaměstnanosti zjišťovaná v domácnostech se snížila na 3,8 z 4,0 pct a mírně tak podstřelila odhad na úrovni 3,9 pct. Také tento průzkum zároveň potvrzuje další solidní nárůst počtu zaměstnaných a také rostoucí míru ekonomické aktivity.





Pro Fed jsou data potvrzením, že naplánované protiinflační tažení je správné a není důvod stáčet kormidlo zpět. Otázkou samozřejmě dál zůstává rychlost utahování měnové politiky, ale v tomto si podle nás centrální banka ještě nechá možnosti otevřené. Zatím to pro březen vypadá na klasické zvednutí sazeb o 25 bazických bodů. Do hry ale zasáhne ještě únorová inflace příští týden. Tu jako klíčový údaj označili i někteří bankéři z Fedu. Právě inflace může nakonec rozhodnout, jak rychle sazby začnou stoupat a kdy se zapojí zmenšování bilance. Je navíc třeba pamatovat, že únorová data ještě nepostihnou aktuální strmé zdražování energií na globálních trzích.