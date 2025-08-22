Hledat v komentářích

Detail - články
Zervos: Sazby bych snížil o 50 bodů

22.08.2025 6:11
Autor: Redakce, Patria.cz

David Zervos jako stratég Jefferies na CNBC uvedl, že PPI čísla jsou velmi volatilní, a tudíž těm posledním nevěnuje zase tak velkou pozornost. Jde o „informační šum“ a celkově se podle experta „pohybujeme v poslední fázi inflační bitvy“. Zervos bývá nyní zmiňován jako jeden z kandidátů na šéfa Fedu. Podle svých slov se doposud vyhýbal úvahám o tom, co by centrální banka měla podle něj udělat, a zaměřoval se na to, co zřejmě udělá. Nyní se ale situace mění a Zervos uvedl, že by aktuálně snížil sazby o 50 baziských bodů.

Podle stratéga existují docela přesvědčivé argumenty pro názor, že politika Fedu je momentálně restriktivní a míra restrikce se navíc zvyšuje. Ukazuje na to zejména vývoj rozvahy centrální banky. Po zmíněném snížení sazeb by Zervos sledoval data s tím, že ty vysokofrekvenční jsou také hodně volatilní a jejich význam se tedy nemá přeceňovat. „Existují přesvědčivé argumenty, že se sazby aktuálně nacházejí znatelně nad sazbami neutrálními. Jejich snížení by tak přineslo hodně nových pracovních míst.“

Zervos hovořil o tom, že nezaměstnanost se nyní pohybuje na 4,3 %. Před rokem 2020 přitom dosahovala jen 3,5 % a inflace se držela nízko. Podle stratéga není důvod, proč by se do takového stavu americké hospodářství nemělo znovu vrátit. „S některými reformami na nabídkové straně ekonomiky by nezaměstnanost mohla jít dokonce ještě níže. Mohlo by být vytvořeno dalších asi milion pracovních míst, pokud nebudeme posedlí touto poslední fází boje s inflací.“

Nejsou ale inflační očekávání v současné době stále dobře ukotvena právě díky tomu, jaký je postoj centrální banky vůči inflaci a jak je nastavena její monetární politika? Zervos na to odpověděl, že příčinou ukotvených inflačních očekávání může být i umělá inteligence a to, co lidé čekají od nových technologií, vládní politiky a jejich dopadu na nabídkovou stranu ekonomiky. Cla jsou pak podle něj pouze jednorázovým šokem působícím na ceny.

„My ale vždy bojujeme již skončené bitvy,“ dodal stratég v narážce na to, že inflace podle něj již není nebezpečím a Fed by se měl zaměřit na ekonomickou aktivitu a zmíněnou tvorbu pracovních míst.

CNBC během rozhovoru ukázala i aktuální seznam lidí, kteří jsou považováni za kandidáty na nového šéfa Fedu. Zervos k tomu uvedl, že si velmi váží toho, že je členem této skupiny. Vyprávěl, že když začal pracovat jako stratég, „dal stranou své PhDr., protože když jej používal, vždy narazil.“ Pokud by se vrátil do centrální banky, kde již působil, akademický způsob uvažování by zase používal.

preklad2 

Zervos se domnívá, že Fedu by prospělo, kdyby v jeho vedení bylo více lidí se zkušenostmi z trhů. Na ministerstvu financí se to stalo a podle stratéga jde o pozitivní vývoj.

Zdroj: CNBC

 

 

 
 

