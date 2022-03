Perly týdne: Končí doba lehce dostupného kapitálu a posilujícího dolaru

ECB překvapila svou rétorikou, vysoká inflace se zatím nepojí s negativním tlakem na ziskovost amerických firem, ale naopak. Renaissance Capital hovoří o konci doby lehce dostupného kapitálu, předpovídá znatelné posílení eura.



ECB zjestřáběla: Nick Bennenbroek z Securities hovořil na Bloombergu o tom, že ECB připravila trhům výrazné překvapení a nastal u ní znatelný posun směrem k jestřábům vyvolaný inflačním vývojem v eurozóně. Banka je přitom podle experta v nelehké situaci, nemá ale volbu a musí udělat to, co už v reakci na inflační tlaky učinila řada jiných centrálních bank. ECB mimo jiné sdělila, že pro splnění svého mandátu udělá vše, co bude třeba. Co vývoj ekonomické aktivity?



Bennenbroek uvedl, že jeho společnost doposud pracovala s predikcemi, podle kterých měla evropská ekonomika letos růst o 3,8 %. Ve světle současné situace na Ukrajině a jejích důsledků ale stejně jako řada dalších institucí tyto projekce reviduje. Podle ekonoma by mohlo odhadované tempo růstu klesnout o 0,5 – 0,75 procentního bodu. Inflace by se na svém maximu mohla dostat až na 7 %, mimo jiné kvůli vyšším cenám ropy.



Inflace a marže: Liz Ann Sonders ze Schwabu poukazuje v následujícím grafu na to samé, na co před časem analýza Natixisu: V druhé polovině roku 2020 se začala v USA zvedat inflace a také ziskové marže firemního sektoru. Podobný vývoj nastal i po finanční krizi roku 2008, ovšem nyní dosahuje inflace mnohem vyšších hodnot. A to samé platí o maržích:





Polovodiče, Ukrajina a čipová samostatnost USA: Velká část pozornosti zaměřené na problémy ve výrobních vertikálách je již nějaký čas věnována čipům a polovodičům. Vivek Arya z hovořil na CNBC o tom, jaký dopad může mít na toto odvětví konflikt na Ukrajině. Podle jeho názoru jen omezený a lehce zvládnutelný. Tyto země totiž podle něj navzdory některým názorům exportují jen omezené množství komodit používaných při výrobě polovodičů. A na straně poptávky je jejich vliv zanedbatelný. Významnější by tak mohl být vliv nepřímý, projevující se zejména na tempu ekonomického růstu evropské ekonomiky.



Raji Gill ze společnosti Needham doplnil, že podle něj budou napjaté podmínky na nabídkové straně odvětví pravděpodobně přetrvávat až do konce roku 2023. Stále totiž neexistuje moc volných kapacit, k tomu přetrvává silná poptávka. Společnosti vyrábějící polovodiče a čipy by tak měly prosperovat, protože vyjednávací síla ohledně cen je na jejich straně a nečelí velkému riziku nevyužitých kapacit. Na otázku týkající se plánů na budování výrobních kapacit v USA pak expert odpověděl, že na jednu stranu jde o urgentní věc. Ale na stranu druhou se z technických důvodů nedá čekat, že by takové kapacity vznikly během krátké doby.



Euro nahoru: v následujícím grafu shrnuje své projekce kurzu eura k dolaru. Po řadě měsíců oslabující evropské měny bylo podle ekonomů banky dosaženo dna a nyní by euro mělo posilovat. Na počátku příštího roku by se dokonce mělo dostat na podobné úrovně, na jakých bylo v polovině minulého roku:





Skončila doba lehce dostupného kapitálu: Jak tvrdí CNBC, minulý rok touto dobou již na americkém trhu proběhlo asi 60 primárních úpisů akcií, letos je to zatím jen 16 IPO. A 7 z nich se nyní obchoduje s cenou nižší, než byla cena při úpisu. Kathleen Smith z Renaissance Capital to komentovala s tím, že končí doba, kdy na k podnikatelům proudil kapitál. Přesněji řečeno, akciový trh je nyní pro nové emise v podstatě uzavřen.



Expertka připomněla, že po prasknutí internetové bubliny trvalo 4 měsíce, než proběhlo další nové IPO. Po finanční krizi roku 2008 během půl roku proběhlo pouze jedno IPO. Nyní jsme z tohoto pohledu v měsíci prvním a současný stav tak může ještě nějakou dobu přetrvat. Přispět k tomu může i pokles valuací již obchodovaných firem, protože investoři nyní mohou hledat hodnotu hlavně u nich. Změnu by mohly indikovat lepší výkony indexů zaměřených na výkony akcií společností po IPO.



Podle expertky již nyní akciový trh odráží prospekt vyšších sazeb. Firmy směřující k IPO pak jsou zejména ty, které se orientují na „novou ekonomiku“ a které by měly být schopné prosperovat i v prostředí vyšší inflace. V tomto smyslu mohou fungovat jako defenzivní tituly.