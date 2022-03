Rozbřesk: Dvouciferná inflace a další růst cen před námi

Meziroční míra inflace v Česku se poprvé od června 1998 přehoupla do dvouciferných hodnot. Zatímco v lednu stouply spotřebitelské ceny o 9,9 %, v únoru již meziroční inflace zrychlila na 11,1 %, čímž o téměř jeden procentní bod (opětovně) překonala očekávání trhu.



Mimořádně silné cenové tlaky jsou patrné napříč spotřebitelským košem. Náklady na bydlení mají i nadále největší (více než třetinový) podíl na růstu inflace v meziročním srovnání. Vedle svižně rostoucích cen elektřiny, tepla nebo plynu se prudce zvyšují také náklady vlastnického bydlení (tzv. imputované nájemné). Důležitý podíl na růstu inflace má rovněž doprava z titulu dražších pohonných hmot nebo rostoucí ceny potravin.



V příštích měsících je přitom potřeba počítat s dalším zrychlením inflace, které bude reflektovat probíhající válečný konflikt na Ukrajině. Ten se do únorových čísel ještě nemohl propsat a pro českou ekonomiku představuje další významný pro-inflační faktor, který bude působit zejména prostřednictvím vyšších cen komodit, ať již ropy, zemního plynu nebo potravin. Již v březnu by proto mohla meziroční inflace přesáhnout 12 % a při stávajících cenách energií a pohonných hmot se může během jara vyšplhat krátkodobě až nad 14 %. Klíčové ve finále bude, jak dlouho zůstanou termínové kontrakty na energie (plyn a elektřina) vysoko a jak budou muset energetické společnosti zvyšovat své ceny koncovým zákazníkům. Rizika jsou každopádně vychýlena směrem k vyšší inflaci a také déle trvajícímu inflačnímu šoku.



V porovnání se zimní prognózou České národní banky byla únorová inflace vyšší o 1,3procentního bodu, což vnímáme jako argument ve prospěch dalšího “lehkého” růstu úrokových sazeb (i když klíčová jádrová inflace není ve finále o moc vyšší, než ukazovala zimní prognóza). V podmínkách „válečného“ stagflačního šoku, jenž působí ve směru vyšší inflace a nižšího růstu, však mezi členy bankovní rady ČNB v březnu asi ještě převáží obavy o (ne)ukotvenost inflačních očekávání. Guvernér Rusnok včera večer naznačil, že další případný růst úrokových sazeb by nicméně měl být pouze kosmetický, což odpovídá našemu základnímu scénáři zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejška dále rozšiřovala zisky posledních dní a dostala se k hranici 25,10 EUR/CZK. Nad očekávání vysoká únorová inflace (viz úvodník) dodala české měně kuráž, byť přetrvávající vojenský konflikt na Ukrajině, respektive včerejší bezvýsledná diplomatická jednání zřejmě zabránily ještě výraznějším ziskům. Ve zbytku týdne bude koruna sledovat zejména dění na Ukrajině, ve hře však budou i dnešní data za průmyslovou produkci (leden).



Zahraniční Forex

Vzhledem k tomu, že americká inflace za měsíc únor dopadla více méně tak, jak se očekávalo (celková zrychlila na 7,9 %, jádrová na 6,4 %), tak hlavní událostí včerejšího odpoledne pro eurodolar bylo zasedání ECB. To totiž vyznělo jednoznačně jestřábím způsobem, když ECB sdělila, že do tohoto léta postupně ukončí nákupy dluhopisů (program PEPP skončí fakticky okamžitě, APP postupně), čímž si fakticky připraví půdu pro zahájení zvyšování úrokových sazeb. Asi nepřekvapí, že prvotní reakce eurodolaru byla pozitivní s tím, jak okamžitě vyskočily eurové úrokové sazby, avšak zisky eura začaly být okamžitě limitovány tím, jak začaly růst prémie u italské vládního dluhu. Je přitom jasné, že pokud ECB nevymyslí mechanismus, jak tomuto fenoménu při růstu hlavních úrokových sazeb zabránit, tak (opět) riskuje finanční dezintegraci eurozóny.



Středoevropské měny zažily opět volatilní seanci, když nejprve oslabily (poté co ukrajinsko-ruské rozhovory nic nepřinesly), aby následně svoje ztráty smazaly. Relativně ztrácel forint, když trh byl lehce zklamaný z toho, že MNB zvýšila svoji jednotýdenní depozitní sazbu “jen” o 50 bazických bodů. Ta však již činí 5,85 % a maďarské oficiální úrokové sazby jsou jednoznačně nejvyšší v regionu, přičemž Maďarsko má nejnižší inflaci.



Ropa

Po středečním výprodeji na trhu s ropou se cena americké ropy WTI pokusila o návrat nad 110 USD/barel, avšak denní zisky neudržela, a nakonec zavřela o 2,1 % níže na 106,4 USD/barel.



Akcie

Americké akciové trhy včera nedokázaly navázat na předchozí rally. Index S&P nakonec zmírnil denní ztráty na 0,34 %. Akcie ropných společností dokázaly po středečním propadu obnovit růst. Akcie ropného giganta Chevron přidaly bezmála 3 %, zatímco akcie jeho většího konkurenta Exxon Mobil rostly ještě o pár desetin rychleji. Část středečních zisků odevzdaly banky, když index bank KBW Bank oslabil o 1 %. Banky včera nedokázaly těžit z dalšího růstu výnosů. Výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů se vrátily na 1,99 %.