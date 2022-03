Jak trh reaguje na geopolitické krize a válečné konflikty?

Rozhodování a vůbec přemýšlení nad investicemi během geopolitických krizí je náročné. Investoři musí umět přijmout, že určité věci jsou prostě mimo jejich kontrolu. Nesnadné je udržet chladnou hlavu a držet se své dlouhodobé strategie, svých cílů. Nejrozumnější cestou je přitom dlouhodobě právě takový přístup. Nepanikařit, nepodnikat panické prodeje, ale ani nepromyšlené nákupy.

Jen zlomek investorů dokáže vystoupit z trhu v přesně vhodnou chvíli a nastoupit do něj zpět v ještě vhodnější. Klíčové akciové indexy v souvislosti ruské invaze na Ukrajinu předvádějí až vyšší jednociferné pohyby oběma směry v rámci jediného dne. Jednotlivé tituly a to i nejsilnější blue-chips jednotlivých akciových trhů i pohyby dvouciferné.

Trh je bude i v následujících dnech zasažen válkou. Pak po dlouhou dobu nejméně vystupňovaným geopolitickým napětím. Co ale říká pohled do historie? Jak silně a jak přesně reagují trhy na válečný konflikt či politické napětí mezi mocnostmi? Nikdo nevíme, zda a jak rychle vzniklé geopolitické tenze budou eskalovat či utichnou, v každém případě by ale investoři měli mít přehled o tom, jak se trhy v podobných situacích chovaly v minulosti a rozvážit i toto svědectví - s plným vědomím, že investování platí, že minulý vývoj není zárukou vývoje budoucího.

První světová válka

Během prvních šesti měsíců po vypuknutí první světové války oslabil klíčový americký index DJIA o více než 30 procent. V roce 1914 bylo obchodování na půl roku uzavřeno, což je nejdelší období bez obchodování v historii. Příčinou byla naprostá ztráta likvidity na trhu.

Už v následujícím roce ale akcie posílily o více než 88 % a prošly si tak historicky nejprudší zaznamenanou akciovou rally.

Od počátku války až do jejího konce v roce 1918 si DJIA připsal více než 43 %, což odpovídá 8,7% tempu ročních zisků.

Druhá světová válka

Druhý celosvětový konflikt spustila Hitlerova invaze do Polska. Začala na počátku září roku 1939. Poté, co trhy otevřely pátého září, index DJIA posílil o téměř 10 %!

Když proběhl útok na Pearl Harbor, akcie následující v pondělí odepsaly 2,9 %, ale tyto ztráty se jim podařilo smazat během pouhého jednoho měsíce.

Od počátku druhé světové války v roce 1939 až do jejího konce v roce 1945 si index DJIA připsal 50 %, což odpovídá asi 7% tempu ročních zisků.

Míra inflace se pohybovala mírně nad 5 procenty.

Korejská válka

Korejská válka začala v létě roku 1950, když Severní Korea vtrhla na Jih poloostrova. Tento válečný konflikt byl formálně uzavřen v létě roku 1953.

Co na to akcie? Celkové zisky indexu DJIA za tu dobu dosáhly téměř 60 %. V přepočtu, analogickém první a druhé světové válce, tedy dosáhly zhruba 16% ročních zisků.

Míra inflace se pohybovala pod 4 procenty.

Válka ve Vietnamu

Americké jednotky byly poslány do Vietnamu v březnu roku 1965. Do konce toho roku si index DJIA připsal více než 10 %.

Když se Američané z Vietnamu stáhli, což nastalo v roce 1973, akcie byly silnější téměř o 43 % a průměrné roční zhodnocení dosáhlo 5 %.

Míra inflace se pohybovala těsně nad 4 procenty.

Kubánská krize: na prahu jaderného konfliktu

Kubánská krize posunula svět až na pokraj jaderné války. Vypukla v říjnu roku 1962.

Konfrontace trvala 13 dní a během těchto zhruba dvou týdnů byl akciový trh překvapivě klidný.

Index DJIA oslabil pouze o 1,2 %, během zbytku roku si připsal více než 10 %.

Zhruba rok poté byl zavražděn John F. Kennedy. Trh další den otevřel o 4,5 % výše a za celý následující rok si připsal více než 15 %.

Válka v Zálivu

Tato válka následovala v létě roku 1990 a dolehla na akcie negativně. Do konce toho roku trhy odepsaly téměř 20 %. Tento vývoj ale nebyl izolovaný. V americké ekonomice souběžně panovala hospodářská recese. Trh opět překonal inflaci, která se pohybovala pod 5 procenty.

Září 2001

Útoky z jedenáctého září 2001 přinesly na trh korekci. Během dvou týdnů trh odepsal téměř 15 %.

Americká ekonomika byla i tehdy uprostřed recese a akcie stále korigovaly z předchozí technologické bubliny – dot com bubble roku 2000.

Přesto: trvalo jen pár měsíců a trh ztráty utržené po jedenáctém září smazal.

Irák 2003

Po invazi do Iráku v březnu 2003 akcie následující den, opět pohledem indexu DJIA , posílily o 2,3 %. Celý rok 2003 index DJIA uzavřel se zisky ve výši 30 %.

Anexe Krymu 2014

V roce 2014 ruská armáda podnikla invazi na Krym a obsadila jej. Ruský prezident to označil za „nápravu historické křivdy. Co trhy v tomto roce? Index DJIA se posunul o 7,5 % výše.

Ruská invaze na Ukrajinu 2022

Jak vypadal počátek ruské invaze na Ukrajinu? V polovině února přicházejí první varování před útokem. V pondělí 21. února přichází zpráva, že Rusko na svém území zabilo „diverzanty“ z Ukrajiny, ruský akciový index odepisuje 11 procent. Ruský prezident Putin vzápětí uznává nezávislost Luhanské a Doněcké povstalecké republiky na východě Ukrajiny. Svět se posouvá k aktivaci sankcí, investoři začínají utíkat do bezpečí. To jsou vždy v „základním scénáři“ americký dolar, americké akcie a aktiva typu zlata. 23. února média i analytici trhů hovoří o klidu před bouří. 24. února přichází plošný útok Ruska na Ukrajinu.

Index DJIA dne 23. února uzavíral na hodnotě 33.131,76 bodu. V den zahájení ruského útoku na Ukrajinu se posunul na úroveň 33.223,83 bodu a 10. března jsme jej viděli uzavírat na hodnotě 33.174,07 bodu. Podobná je obrázek na širším americkém indexu nejvýznamnějších společností S&P 500 – 23. února závěr na 4.225,50 bodu, 10. března na hodnotě 4.259,52 bodu. V dosavadní bilanci dvou týdnů války to můžeme označit za stagnaci.

Graf: Dlouhodobý vývoj indexu S&P 500

Cesta na dno a zase vzhůru

Už tento vývoj potvrzuje, že po úvodním propadu se trhy obvykle stabilizují. Pohled do historie a na několikeré studie, které byly k tématu zpracovány, napovídá zhruba následující. Cesta trhů na dno od vypuknutí válečného konfliktu trvá obvykle v rozmezí tří až čtyř týdnů. Během této doby ale trh při zvýšené volatilitě mění směr a dno poklesu bývá jednociferné. Také nyní při válce na Ukrajině akciové indexy DJIA či S&P 500 nejprve klesly v blízkosti 5 %, následně ale rychle korigovaly. Vzpamatovávání trhů dle historické zkušenosti následně trvá zhruba dvakrát tak dlouho, v rozmezí 45 až 55 dní. Platí, že vše v čase zrychluje, i tyto poklesy a následné růsty. Viz „nulová“ bilance po dvou týdnech od počátku útoku na Ukrajinu.

Ze svých maxim, která nastala hned v úvodu roku 2022, klíčové indexy amerických akcií sestoupily do okamžiku vypuknutí válečného tažení Ruska na Ukrajině o méně než jednu sedminu hodnoty. Nevíme, jak se válka rozvine dál. Víme ale, co během ní poroste. Inflace. Ta již nyní v Česku přesáhla 11 procent a negativní dopad války na Ukrajině především cestou drahých energií analytici Patria/ČSOB odhadují na další 3 až 4 %. Je pravděpodobné, že se míra inflace v Česku během letošního roku přiblíží 15 procentům. Racionální odpovědí je brzdit negativní dopad takového vývoje na naše majetky dlouhodobým a vytrvalým investováním.



(Zdroj: Bloomberg, Refinitiv, Patria)