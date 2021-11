Jak si sestavit dokonalé portfolio

Nová kniha Andrew Loa, profesora na MIT Sloan School of Management, a Stephena Foerstera, profesora na Ivey Business School Western University, s názvem „In Pursuit of the Perfect Portfolio“ představuje teze 10 světových osobností finančního světa, včetně Harryho Markowitze, Billa Sharpea, Myrona Scholese, Boba Mertona, Gene Famy, Jacka Bogleho a Charley Ellise o dokonalém portfoliu. A vede k názoru, že žádný konsensus neexistuje, stejně tak jako neexistuje jedno univerzální dokonalé portfolio. Deset odborníků, deset různých dokonalých portfolií. Přesto se však od nich máme co naučit.



Z rozhovorů s těmito mozky o moderním investování se Lo naučil, že „každý z nich se zaměřuje na určitý aspekt našeho finančního života – ale my je ve skutečnosti potřebujeme všechny. Potřebujeme co nejvíce různých úhlů pohledu, protože nikdy nevíme, v jakých situacích se ocitneme a jaké konkrétní myšlenky budou užitečné.“



Například z Bogleho nákladové hypotézy CMH) mohou těžit všichni, „ale to nestačí“, řekl Lo. "O investicích musíte přemýšlet jinak na býčím trhu než na medvědím trhu." A to zdůrazňují zase Robert Shiller, Jeremy Seigel a Ellis.



"Portfolia jsou velice osobní," pokračuje Lo. „Záleží hodně na vašich osobních okolnostech, vašem osobním vkusu, vaší ochotě riskovat. A to, co vidíme u těchto 10 kapacit, je, že tu jsou různé přístupy k řešení těchto vysoce personalizovaných záležitostí. A u všech jsem našel něco cenného.“



Jak tedy postupovat při vytváření svého dokonalého portfolia?

Lo věří v „tři P investic“ - principy, proces a postup vpřed. Ale je třeba si hned zezačátku uvědomit, že sestavení dokonalého portfolia není snadné a vyžaduje pořádnou dávku introspekce.



"Budete muset strávit čas přemýšlením o všech různých aspektech svého života," upozorňuje Lo. „A nejde jen o finanční aspekty. To je možná to nejdůležitější, co jsem si z toho odnesl. Musíme začlenit do našich finančních životů i zbylé části našeho života. Musíte do hry zařadit své cíle, nejen finanční, ale i ty celkové.“ A to je v podstatě účelem tří P. „Přemýšlet více introspektivně“ o tom, kdo jste a jaké jsou vaše finanční potřeby.

Principy



1. Zjistěte, kolik máte odborných znalostí o finančním plánování a kolik času a energie jste ochotni věnovat správě svého dokonalého portfolia. "První zásadou je začít přemýšlet o tom, zda to opravdu chcete zkusit sami, anebo zda potřebujete odbornou pomoc," uvádí Lo.

2. Určete si, jaké jsou vaše současné a budoucí finanční potřeby.

3. Najděte si svou komfortní zónu ohledně finančních zisků a ztrát.

4. Přemýšlejte o své investiční filozofii a o tom, čemu na trzích věříte.

5. Sepište si všechna aktiva, která máte, a aktiva, která jste ochotni držet, jako jsou podílové fondy, ETF, akcie, dluhopisy, nemovitosti a tak dále.

6. Vytvořte si představu o současném investičním prostředí a o tom, jak stabilní se toto prostředí jeví ve srovnání s historickými normami.

7. Vyvarujte se zjevných chyb.



"Všechny investiční principy jsou navrženy tak, aby nás přiměly přemýšlet o tom, jak vytvořit portfolio, to ideální portfolio," říká Lo. „Říct někomu: měli byste investovat dlouhodobě, zní dobře, ale co to vlastně znamená? A proč tomu věřit? A je to vždy správná rada bez ohledu na to, co se děje na trhu?“



Proces



Dalším krokem na cestě k vytvoření dokonalého portfolia je lépe porozumět tomu, kdo jste a kde jste dnes, tím, že se zařadíte mezi jednoho z 16 různých archetypů investorů. Těchto 16 archetypů závisí na čtyřech klíčových charakteristikách: (1) stupni averze k riziku; (2) velikosti vašeho současného a budoucího bohatství a výdělků; (3) velikost vašich současných a budoucích finančních potřeb; a (4) investičním prostředí.



Pokud jde o rizika, můžete být jestřáb (vyhledávající rizika) nebo holubice (odmítající riziko). Co se příjmu týče, můžete být Midas s vysokými příjmy nebo Penia (řecká bohyně chudoby) s nízkými příjmy. Ve výdajích můžete být například Gatsby nebo Scrooge. Investiční prostředí může být expanze nebo recese. To následně vede k 16 archetypům investora.



Toto cvičení se může zdát trochu komplikované. Ale to podle Lo potvrzuje to, že "finanční řízení a finanční plánování je složité“. "Lidé skutečně potřebují být chytřejší, protože život je čím dál tím komplikovanější."



Postup vpřed



Posledním krokem k vytvoření dokonalého portfolia je postupovat vpřed. A k tomu máte čtyři páky, které vám pomohou dosáhnout finančních cílů: (1) cílová velikost vašich finančních cílů; (2) kolik jste ochotni a schopni pravidelně přispívat prostřednictvím spoření a investování; (3) doba, kterou máte k dosažení svých cílů; a (4) očekávaná návratnost vašich úspor a investic.



Nakonec vám postup vpřed řekne, zda by vaše portfolio mělo být s převahou akcií (více než 50 %) nebo vyvážené (přibližně stejné v akciích a dluhopisech) na základě vaší ochoty podstoupit riziko.



Vězte také, že dokonalé portfolio, které je pro vás nejlepší teď, není tím nejlepším napořád. "Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky," dodává Lo. "Neustále se měníme. A proto záleží na tom, jak se dostanete tam, kde nyní jste... Všichni jsme produktem, nejen naší doby, ale i naší historie a zkušeností. Musíte tedy vzít v úvahu svůj dosavadní postup, který vás přivedl tam, kde jste, tak i ten budoucí, kterým se vydáte, abyste dosáhli svého cíle. Život závisí na postupu, a proto i investování na něm musí být závislé.“



Zdroj: MarketWatch