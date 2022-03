Ruská odveta: Znárodnění majetků firem, které odcházejí. Stopka na telco, zdravotnický či automobilový export

V reakci na protiruské sankce uvalené Západem po ruské invazi na Ukrajinu zakázala Moskva export telekomunikačního, zdravotnického, automobilového, zemědělského, elektrického a technického vybavení. Informovala o tom ruská vláda. Na seznam pozastaveného vývozu zařadila přes 200 položek, mimo jiné železniční vagony, kontejnery, turbíny a další zboží. Ministerstvo hospodářství uvedlo, že byl zakázán vývoz některých druhů lesnických a dřevařských produktů. Neupřesnilo, o které se jedná. Zákaz vývozu do konce letošního roku se týká mimo jiné automobilů, letadel a dronů, napsala později agentura TASS.



"Tato opatření jsou logickou reakcí na opatření zavedená vůči Rusku a jejich cílem je zajistit nepřerušené fungování klíčových odvětví ekonomiky," uvedlo ministerstvo hospodářství.



Další opatření by mohla zahrnovat zamezení vstupu zahraničních lodí do ruských přístavů a povolení ruským leteckým společnostem registrovat letadla pronajatá od západních firem jako vlastní majetek, uvedla vláda.



Rusko též do 31. srpna pozastaví vývoz obilí a kukuřice do skupiny bývalých sovětských republik tvořících součást Euroasijské hospodářské unii (EAHU), aby si zajistilo dostatek potravin na domácím trhu. Omezí také vývoz cukru. EAHU tvoří Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a samotné Rusko.



Rusko reaguje na západní sankce, které ruskou ekonomiku závislou na vývozu energií ochromují. Západní společnosti se hromadně stahují z Ruska. V reakci na to ruská vládní komise ve středu schválila první krok ke znárodnění majetku zahraničních firem, které opustí zemi.



Seznam šesti desítek společností, jejichž majetek by mohl být znárodněn dostala vláda a generální prokuratura, napsal dnes provládní list Izvestija. Zahrnuje podle něj mimo jiné firmy , , IKEA, , , , , , či . Seznam není konečný, uvedl Oleg Pavlov, který vede organizaci Public Consumer Initiative. Jakmile některá firma oznámí odchod z Ruska, aniž by poskytla záruky ruským spotřebitelům, přibude na tento seznam, řekl.