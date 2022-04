Elon Musk kupuje sociální síť Twitter za 44 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk se dohodl, že koupí internetovou společnost za 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč). Oznámila to dnes firma. Musk tak získá kontrolu nad vlivnou sociální sítí používanou miliony lidí na celém světě. Po dokončení transakce budou akcie Twitteru staženy z burzy, na kterou vstoupily v roce 2013. Vedení twitteru neví, jakým směrem se bude platforma pod novým majitelem ubírat. Spoluzakladatel sociální sítě a její někdejší šéf Jack Dorsey ale podpořil prodej společnosti nejbohatšímu muži planety Muskovi. Je přesvědčený, že se platforma vydala správnou cestou. Akcie podniku včera posílily o téměř 5,7 procenta a uzavřely obchodování na 51,70 dolaru.



Musk již začátkem dubna oznámil, že koupil v Twitteru zhruba devítiprocentní podíl. V polovině dubna pak přišel s nabídkou na převzetí celého podniku. Firma včera uvedla, že její správní rada transakci jednohlasně schválila. Nyní musejí dohodu ještě odsouhlasit akcionáři a regulátoři.



"Podle podmínek dohody obdrží akcionáři Twitteru za každou kmenovou akcii 54,20 dolaru v hotovosti," uvedla firma. Historický vývoj akcií společnosti Twitter ukazuje následující graf:





Podle Muska je nutné, aby byl převeden do soukromého vlastnictví, aby se mohl rozvíjet a stal se skutečnou platformou pro svobodné vyjadřování.



"Svoboda projevu je základem fungující demokracie a twitter je digitální náměstí, na kterém se diskutuje o zásadních věcech pro budoucnost lidstva," uvedl Musk v tiskové zprávě společnosti . "Twitter má obrovský potenciál. Těším se, že budu s touto firmou a s uživatelskou komunitou pracovat na jeho využití," dodal.



Musk je šéfem automobilky a nejbohatším člověkem na světě. Časopis Time i ekonomický list Financial Times jej loni v prosinci vyhlásily osobností roku.



Bílý dům se v pondělí k dohodě o převzetí společnosti odmítl vyjádřit. Upozornil nicméně, že prezidenta Joea Bidena dlouhodobě znepokojuje síla sociálních médií a jejich schopnost šířit dezinformace.



Sociální síť byla pro veřejnost otevřena před téměř 16 lety, 15. července 2006. Umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Její spoluzakladatel Dorsey V sérii twitterových příspěvků uvedl, že je přesvědčený, že se platforma vydala správnou cestou. Dorsey se prý ztotožňuje s deklarovaným cílem Muska vybudovat síť s co největší důvěrou veřejnosti.



"V principu se domnívám, že twitter by nikdo neměl vlastnit nebo řídit. Chce být veřejným majetkem... nikoli firmou. Když ale vezmeme v potaz problém, že firmou je, Elon představuje ojedinělé řešení, kterému důvěřuji. Důvěřuji jeho misi rozšířit světlo vědomí," napsal Dorsey, který na podzim po šesti letech opustil pozici výkonného ředitele twitteru.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path...I believe it with all my heart.