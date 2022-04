Damodaran: Twitter není národní poklad, který musí být zachráněn za každou cenu. A jde hlavně o Teslu

V tuhle chvíli je veškerá diskuse kolem Twitteru hlavně diskusí politickou. Pokud mi řeknete, zda jste republikán, či demokrat, já vám řeknu, jaký máte na celou věc názor. Tak na CNBC hodnotil současnou situaci kolem Twitteru známý investiční a valuační odborník Aswath Damodaran. O nabídce odkupu akcií Twitteru totiž minulý týden hovořil šéf Tesly Elon Musk a spustil tím velkou mediální diskusi. Co dalšího o této záležitosti řekl Damodaran?



Expert zavzpomínal, jak odhadoval akcie Twitteru před lety, když firma vstoupila na burzu. Tehdy se domníval, že jde o společnost, která „má hodně uživatelů, ale stále neví, jak je monetizovat.“ A devět let poté „jde o stále stejný příběh“. Za celou dobu se tedy v jádru věci nic nezměnilo a Damodaran dodal, že příčiny mohou být v principu dvě: Buď je špatné vedení firmy, nebo je problém se samotnou platformou. K čemu se kloní on?



Podle experta hraje roli obojí, a to znamená, že i kdyby do firmy přišlo úplně jiné vedení, všechny problémy to nevyřeší. Podle něj jsou pak pro charakteristické krátké zprávy, které se tam objevují, jejich neustálý tok a druh zájmu, který tyto zprávy vyvolávají. Podle Damodarana jde totiž o podobný zájem, jaký mají lidé projíždějící kolem automobilové nehody, mimo jiné proto, že „na Twitteru se bojuje“.



Twitter tedy podle Damodarana není nějakým velkým přínosem pro lidstvo a je otázka, co by přinesl jeho postupný úpadek. „Nejdříve přestaňme s Twitterem nakládat, jako by šlo o nějaký národní poklad. Jde o další společnost, která udělala něco dobře, něco ne, já bych mohl žít bez ní a mohu žít s ní,“ dodal expert. S tím, že je skutečně třeba dávat si pozor na povyšování Twitteru na něco, „co musí být zachráněno za jakoukoliv cenu.“



Damodaran míní, že skutečně ovlivnil dění ve Spojených státech, dá se ale diskutovat o tom, zda pozitivně, či negativně. Firmu pak může někdo koupit z politických důvodů, ale podle experta by to byla chyba, podobně, jako podle něj byla chyba, když Jeff Bezos koupil Washington Post. Bezos tím totiž „otevřel politickým útokům“. „Nemám obavy o , jde jen o malou společnost. Obával bych se ale o to, co by přinesl Tesle, která je stále tím nejhodnotnějším aktivem v Muskově vlastnictví,“ míní expert.



Zdroj: CNBC