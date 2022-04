Vytvořit kult Tesly a Elona Muska pomohli twitterovští roboti. Neví se ale, kdo vytvořil je

Na začátku listopadu 2013 to pro Teslu nevypadalo dobře. V řadě článků se objevily zdokumentované případy, kdy se sedany Model S od této firmy vznítily. Akcie výrobce elektrických vozidel se v důsledku toho propadly. Během jednoho večera 7. listopadu ožilo během 75 minut osm automaticky běžících twitterových účtů, které začaly sentiment vůči Tesle měnit k lepšímu. Během dalších sedmi let zveřejní více než 30.000 takových tweetů.

Když to porovnáme s více než 500 miliony tweetů, které se každý den rozešle přes , je to jenom kapka v moři. Výzkumníci David A Kirsch z univerzity v Marylandu a Robert H. Smith ze School of Business nicméně dospěli v předběžném výzkumu k závěru, že tento druh aktivity, za kterou stojí tak zvaní boti, hrála důležitou část v narativu „šoku z budoucnosti“, který posunul tržní hodnotu Tesly do výšin, které nedokázala ospravedlnit žádná tradiční finanční analýza.

Na trhu, který zbožňuje „meme akcie“, je sexy příběh mnohem ziskovější než finanční analýza, uvedl Kirsch, jeden z autorů knihy Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation. „Narativ Tesly je neskutečně mocný,“ uvedl Kirsch. Ačkoli se společnost několikrát oteřla o bankrot, vidina podniku, který chrání planetu a dominuje světu umožnila generálnímu řediteli Elonu Muskovi „nadále prodávat akcie veřejnosti, aby ji udržel v pohybu. V jedné chvíli se to stalo sebenaplňující“.

Jednou z otázek, na které se Kirsch a jeho asistent Moshen Chowdhury snaží odpovědět, je, zda jsou twitterové boty záměrně naprogramované tak, aby manipulovaly obchodováním s akciemi. Zatímco pokračují ve výzkumu, naznačil Musk záměr použít svůj gigantický uživatelský účet na Twitteru k tomu, aby ovlivnil budoucí směřování této platformy.

Muskovi se v roce 2018 podařilo urovnat obvinění ve sporu s americkou SEC kvůli tomu, že údajně navedl investory na představu, že má dohodu o stažení Tesly z burzy, i když ji neměl Tuto dohodu se nyní Musk snaží u soudů zneplatnit.

Twitterovský bot je falešný účet naprogramovaný tak, aby pročesal tuto sociální síť kvůli specifickým postům nebo zpravodajskému obsahu, jako jsou na příklad Muskovy posty, a odpověděl přiléhavými, předprogramovanými tweety: „Úžasné dlouhodobé růstové vyhlídky“ nebo „Proč dnes akcie Tesly roste“, či „Zklamání v dodávkách Tesly bylo bezvýznamné.“ Boty je také možné naprogramovat tak, aby posílali nepříjemné či výhružné zprávy kritikům firmy.

Kirsch a Chowdhury posbírali a prozkoumali tweety týkající se Tesly zpětně od roku 2010, kdy šla firma na burzu, do konce roku 2020.

Během tohoto období přišla akumulovaně o 5,7 miliardy dolarů, i když akcie vzrůstaly a Musk se stal jedním z nejbohatších lidí planety. Provozní výsledky nedokážou vysvětlit nic, co by se blížilo bilionové tržní hodnotě Tesly, a to na základě žádné tradiční metriky ocenění akcií.

Při využití softwarového programu zvaného Botometr, kterým výzkumníci sociálních médií odlišují účty botů od účtů lidí, tato dvojice zjistila, že pětina objemu tweetů týkajících se Tesly byly vytvořené boty. To se neodlišuje od gigantů jako nebo , jejich boty ale obvykle obecně tlačí na akciové trhy i technologické akcie, kde jsou tyto společnosti lídry, nesoustředí se ale na žádný konkrétní příběh týkající se firem.

Na žádnou přímou vazbu mezi tweety a cenou akcií se zatím nepřišlo. Výzkumníci ale odhalili dost „kouře“, aby udržely svoje projekty v chodu.

Během desetiletého období boti vytvořili zhruba 10 % z 1,4 milionu tweetů z nejlepších 400 účtů, které postovaly „cashtag“ $TSLA. Ze 157.000 tweetů zveřejněných k hashtagu #TSLA, jich bylo 23 procent od botů, ukázal také průzkum.

Kirsch a Chowdhury sledovali 186 botích účtů souvisejících s Teslou a zjistili, že poté, co byl spuštěn každý z nich, se akcie firmy zhdnotily o více než 2 procenta. (Dívali se na průměrnou návratnost akcií během týdne předcházejícího tvorbě bota, a během následujícího týdne) I když hodnota Tesly se během let zvyšovala, cena procházela dramatickými růsty a propady. Období kolem tvorby botů ukazovalo prudké nárůsty, mimo tato okénka bylo ale obchodování mnohem volatilnější.

„Není to kauzální vztah, ale skutečně to vyvolává otázky,“ uvedl Kirsch ohledně toho, proč existuje korelace, která nevypadá náhodně. „Snažíme se tomuto mechanismu porozumět. Nemůže to být jenom snůška tweetů, co posouvá akcie. Lidé si jich musejí všimnout, interpretovat je a pak podle nich jednat.“

Jedním z faktorů, na které se experti dívají, je načasování tweetů a aktivita na opcích na overnight akciovém trhu. A je tu velká neznámá: Zdali jsou boty prací entit s přímým finančním zájmem v Tesle.

Twitterovské boty byly vytvořeny jménem jiných firem, zjistili výzkumníci. Jejich obsah má ale tendenci vypadat jako „generické“ marketingové zprávy.

Ať už je účinek na ceny akcií jakýkoli, botí kampaň představuje novou formu distribuce firemního obsahu, neboli „počítačovou propagandu řízenou strojem“, jak tomu říká.

„Tento počítačový obsah mohl tlumit příběh kolem Tesly před dotěrnou grupou kritiků, zmírnit tlak na pokles akcií Tesly a od IPO firmy v červnu 2010 do konce 2020 vylepšit sentiment ve prospěch Tesly,“ uvádí studie, kterou chtějí výzkumníci představit na červnovém sympoziu International Electric Vehicle Symposium v Oslu. Podle stejné studie je Musk se svými 80 miliony sledujících „ojedinělou postavou Twitteru“. Není ale podle nich jasné, jestli by tuto strategii mohly převzít i jiné firmy.

Pokud ano, byly by právní a etické otázky ještě evidentnější. Měly by firmy, které používají boty, referovat o jejich využití regulátorovi trhů SEC? Nebo se podrobit pravidlům pro zveřejňování pro lobbisty? O těchto otázkách budou podle Kirsche regulátoři muset uvažovat, neboť ostatní firmy vnímají, jak Musk a dokázali ze sledování boty profitovat. „Je důležité, kdo stojí ve veřejném prostoru a drží obrovský megafon, který oni mají, a respekt, kterým dokážou svoje prohlášení umocnit.“

Zdroj: Los Angeles Times