Detail - články
Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera

22.09.2025 13:57
Autor: ČTK

Americká farmaceutická společnost Pfizer se dohodla na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera. Podle dohody za převzetí v první fázi zaplatí 4,9 miliardy dolarů (více než 100 miliard Kč). V případě splnění stanovených podmínek se později může kupní cena vyšplhat až na 7,3 miliardy dolarů (přes 150 miliard Kč). Společnost Pfizer o dohodě informovala v dnešní tiskové zprávě. Potvrdila tak informace listu Financial Times (FT).

Pfizer se pomocí této transakce snaží získat opěrný bod na lukrativním trhu s léky na hubnutí, když jeho vlastní experimentální přípravek letos neuspěl v klinických testech. Firma podle dohody za každou akcii společnosti Metsera zaplatí 47,5 dolaru v hotovosti. V případě splnění stanovených cílů později vyplatí dalších 22,5 dolaru za akcii. Kupní cena tak zahrnuje značnou prémii k současné tržní hodnotě akcií Metsera, jejichž cena v pátek uzavřela na 33,32 dolaru.

Společnost Metsera vstoupila na burzu teprve v letošním roce, s jejími akciemi se koncem ledna začalo obchodovat na trhu Nasdaq . O převzetí firmy podle zdrojů FT projevilo zájem několik velkých farmaceutických podniků.

Poptávka po přípravcích na hubnutí v poslední době roste, o dominanci na trhu nyní bojují farmaceutické společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk. Někteří odborníci odhadují, že roční hodnota světového trhu s přípravky na hubnutí by začátkem příštího desetiletí mohla dosáhnout 150 miliard dolarů (přes tři biliony Kč), napsala agentura Reuters,

Metsera patří mezi podniky vyvíjející léky na hubnutí nové generace. Její technologie by mohla přinést zlepšení proti současným přípravkům firem Eli Lilly a Novo Nordisk, které mají vedlejší účinky, jako je například ztráta svalové hmoty, upozorňuje Financial Times.

