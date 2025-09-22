Pondělí 22.09.2025
Investiční doporučení
Random Thoughts #8: Trh trestá ASML příliš tvrdě, vodou na mlýn jsou plány TSMC
Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí
Akcie čeká nejlepší období roku, ochlazení může přijít v srpnu, myslí si Goldman Sachs
Zuckerberg chce být lídrem ve vývoji obecné umělé inteligence. Spustil Meta Superintelligence Labs
více...
Výsledky společností - ČR
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
více...
Výsledky společností - Svět
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
více...
IPO, M&A
Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS
Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
Financial Times: Společnost GTCR kupuje výrobce léků Zentiva za 4,1 miliardy eur
IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
více...
Týdenní přehledy
Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě
Perly týdne: Zákon na snížení inflace zvyšuje inflaci, Tesla dostala čínský impuls
Velký objev z nejcennějšího období tvorby Toyen se poprvé představuje na trhu
více...
Detail - články
Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
22.09.2025 13:57
Autor:
ČTK
Americká farmaceutická společnost
Pfizer
se dohodla na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera. Podle dohody za převzetí v první fázi zaplatí 4,9 miliardy
dolarů
(více než 100 miliard Kč). V případě splnění stanovených podmínek se později může kupní cena vyšplhat až na 7,3 miliardy
dolarů
(přes 150 miliard Kč). Společnost
Pfizer
o dohodě informovala v dnešní tiskové zprávě. Potvrdila tak informace listu Financial Times (FT).
Pfizer
se pomocí této transakce snaží získat opěrný bod na lukrativním trhu s léky na hubnutí, když jeho vlastní experimentální přípravek letos neuspěl v klinických testech. Firma podle dohody za každou akcii společnosti Metsera zaplatí 47,5 dolaru v hotovosti. V případě splnění stanovených cílů později vyplatí dalších 22,5 dolaru za akcii. Kupní cena tak zahrnuje značnou prémii k současné tržní hodnotě akcií Metsera, jejichž cena v pátek uzavřela na 33,32 dolaru.
Společnost Metsera vstoupila na burzu teprve v letošním roce, s jejími akciemi se koncem ledna začalo obchodovat na trhu
Nasdaq
. O převzetí firmy podle zdrojů FT projevilo zájem několik velkých farmaceutických podniků.
Poptávka po přípravcích na hubnutí v poslední době roste, o dominanci na trhu nyní bojují farmaceutické společnosti
Eli Lilly
a Novo Nordisk. Někteří odborníci odhadují, že roční hodnota světového trhu s přípravky na hubnutí by začátkem příštího desetiletí mohla dosáhnout 150 miliard
dolarů
(přes tři biliony Kč), napsala agentura Reuters,
Metsera patří mezi podniky vyvíjející léky na hubnutí nové generace. Její technologie by mohla přinést zlepšení proti současným přípravkům firem
Eli Lilly
a Novo Nordisk, které mají vedlejší účinky, jako je například ztráta svalové hmoty, upozorňuje Financial Times.
Čtěte více:
22.09.2025 11:56
Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu
Při negativním začátku týdne vidíme značně ztrácet index DAX (-0,8 %)...
22.09.2025 12:07
Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Be...
22.09.2025 20:24
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní
Tento týden bude v centru pozornosti domácí zasedání ČNB, která podle ...
Tagy:
Pfizer
,
Eli Lilly
,
M&A
,
Léky
,
Obezita
Aktuální komentáře
22.09.2025
20:24
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní
18:14
Začne se Mag7 mnohem více podobat zbytku trhu růstem zisků a také valuacemi?
17:24
Strategický krok Allwyn do USA: V řádu miliard dolarů získá kontrolu nad PrizePicks a vstoupí do světa DFS
15:49
Technická analýza S&P 500: Býčí trh ještě nemusí být u konce
15:35
Snaha odnaučit AI lhát může vést k lepšímu skrývání lží, ukázal výzkum OpenAI
14:31
Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů
13:57
Pfizer se dohodl na převzetí výrobce léků proti obezitě Metsera
12:07
Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
11:56
Akcie začátkem týdne ztrácejí, zatímco investoři se znovu obracejí ke zlatu
10:44
Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent
9:32
Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace
8:52
Futures ukazují v úvodu nového týdne opatrnost, ČNB zřejmě ve středu sazby nezmění
8:28
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
21.09.2025
9:10
Víkendář: Hodnota pravdy roste ve světě lží generovaných umělou inteligencí
20.09.2025
15:14
Vytváří AI největší tlak na zaměstnanost u mladých lidí?
9:04
Víkendář: Krugman o politice americké vlády a jejím dopadu na ekonomiku
19.09.2025
22:03
Americké akcie mají za sebou silný týden
17:46
Akcie a peníze – americká a čínská verze
16:58
Nové sankce EU proti Rusku: 118 lodí z ruské stínové flotily nebo banky
16:10
Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
Související komentáře
PODCAST Týdenní výhled: Sazby ČNB by měly zůstat delší dobu stabilní
Evropská komise pochybila, když nezveřejnila zprávy v aféře Pfizergate
Pár poznámek k budoucí ziskovosti největších firem na trhu
Než otevře Wall Street: Wynn Resorts, Pfizer, Garmin
Nejčtenější zprávy dne
Odklad elektromobilů a zhoršený výhled posílají akcie Porsche a VW dolů o více než šest procent
(1194x)
Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
(1165x)
MakroMixér se sociologem Danielem Prokopem: Většina Čechů neví, jak daně fungují
(1070x)
Technická analýza S&P 500: Býčí trh ještě nemusí být u konce
(880x)
Rozbřesk: Ceny masa určí, jak rychle bude odeznívat potravinová inflace
(773x)
Nejčtenější zprávy týdne
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
(3843x)
Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
(3644x)
Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
(3356x)
Vysílá zlato klasický signál strachu?
(3298x)
Rozbřesk: Nemovitosti dále skokově zdražují. S čím vyrukuje příští vláda?
(3213x)
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Nejbohatší Francouz Arnault ostře kritizuje návrh daně pro nejbohatší
(6)
Vysílá zlato klasický signál strachu?
(6)
EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
(5)
Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo
(3)
Zatímco Amerika jede, evropským akciím se dnes opět nedaří
(3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět
