Detail - články
VIG kupuje německou pojišťovnu Nürnberger za 1,38 miliardy eur

VIG kupuje německou pojišťovnu Nürnberger za 1,38 miliardy eur

17.10.2025 16:00
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG), která v Česku vlastní Kooperativu, oznámila největší akvizici ve své historii — za 1,38 miliardy eur převezme německou pojišťovnu Nürnberger Beteiligungs. Nabídka ve výši 120 eur za akcii představuje téměř 15% prémii oproti tržní ceně. Transakci podpořili hlavní akcionáři včetně Munich Re a Swiss Re, a dokonce i investiční fond 7Square, který dříve vyzýval k alternativám, nyní označil nabídku VIG za výhodnou. Podle analytiků Patria Finance je nabídnutá prémie poměrně vysoká.

Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) koupí za 1,38 miliardy eur (33,6 miliardy Kč) všechny akcie německé pojišťovny Nürnberger Beteiligungs. Pro VIG, která v České republice vlastní pojišťovnu Kooperativa, je to zatím největší akvizice, píše ČTK.

VIG nabídla akcionářům Nürnberger za jednu akcii 120 eur. To ve srovnání se čtvrteční závěrečnou cenou akcií na burze představuje prémii téměř 15 procent.

Částkou  120 EUR za akcii oceňuje VIG firmu na 1,38 miliardy EUR oproti současným 1,2 miliardy EUR. Oznámení následuje po původním náznaku záměru ze strany VIG v srpnu. Od té doby akcie Nürnbergeru vzrostly o více než 60 % a aktuálně se obchodují za 1,4násobek účetní hodnoty (P/BV), zatímco akcie VIG se obchodují za 1,0násobek P/BV, uvádí analytici Patria Finance. "Diverzifikaci podnikání a expanzi v Německu vnímáme pozitivně, nicméně zaplacená prémie se nám jeví jako poměrně vysoká," dodávají analytici.

Nürnberger čelila tlaku investiční společnosti 7Square, aby zvážila i jiné nabídky, než tu od VIG. Dnes ale 7Square změnila postoj. "Transakční návrh VIG je dobrým výsledkem pro akcionáře Nürnberger," uvedla 7Square, z jejíhož sdělení cituje agentura Reuters.

V srpnu společnost TSquare uváděla, že hodnota pojišťovny Nürnberger by mohla činit až 1,6 miliardy eur. VIG předtím oznámila, že v Nürnberger provádí hloubkovou kontrolu kvůli jejímu případnému převzetí, cenu však neuvedla, uvádí ČTK.

Hlavní akcionáři pojišťovny Nürnberger, kteří drží 64,4 procenta akcií, souhlasili s prodejem svých akcií. Jsou mezi nimi zajišťovny Munich Re a Swiss Re. Také členové představenstva potvrdili, že rakouské VIG nabídnou všechny své akcie.

Nürnberger je jedním z největších primárních pojistitelů v Německu. Loni firma vykázala ztrátu, kterou částečně přičítala zvýšeným nákladům na pojistná plnění u pojištění majetku a odpovědnosti za škodu kvůli inflaci. Firma už dříve zahájila restrukturalizaci s cílem zajistit si do budoucna životaschopnost.


