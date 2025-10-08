Hledat v komentářích

Detail - články
SoftBank kupuje robotickou divizi ABB, která měla původně jít na burzu. Akcie ABB na rekordu

SoftBank kupuje robotickou divizi ABB, která měla původně jít na burzu. Akcie ABB na rekordu

08.10.2025 10:30
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

SoftBank se dohodla na převzetí divize průmyslových robotů švýcarské ABB za EV téměř 5,4 miliardy dolarů. ABB se mezitím zaměřuje na výnosnější segment elektrifikace, který těží z boomu datových center. Transakce je pozitivním překvapením a akcie ABB dnes pokračují v růstu na historické maximum.

SoftBank se dohodla na převzetí divize průmyslových robotů švýcarského konglomerátu ABB za EV téměř 5,4 miliardy dolarů. ABB, který původně plánoval tuto divizi s více než 7 000 zaměstnanci, která dodává robotická ramena a průmyslové roboty výrobcům, jako je BMW, vyčlenit, se zaměřuje na výnosnější oblasti, jako je elektrifikace. Ta zažívá boom díky masivním investicím do datových center.

Podle analytika Florian Sagera ze ZKB je výsledná cena „mimořádně pozitivním překvapením“ pro investory ABB, protože očekávaná hodnota při samostatném uvedení na burzu by byla nižší než 4 miliardy dolarů. ABB původně v dubnu oznámila, že plánuje vytvořit samostatně obchodovanou entitu pro robotickou divizi v roce 2026. Šlo o jedno z prvních strategických rozhodnutí generálního ředitele Mortena Wieroda, který nastoupil do funkce v srpnu loňského roku.

Akcie ABB ve středu ráno v Curychu vzrostly až o 3,3 % na historické maximum a za posledních 12 měsíců posílily o více než 20 %. Akcie SoftBank v Tokiu klesly o 2 %, i když za poslední rok více než zdvojnásobily svou hodnotu.
abb

Tento akvizice přichází v době, kdy Masajoši Son, generální ředitel SoftBank, plánuje výstavbu datových center po celých USA ve spolupráci s OpenAI a Oracle v rámci iniciativy Stargate. SoftBank také zkoumá možnost vybudování rozsáhlého průmyslového výrobního centra v USA, které by mohlo zahrnovat výrobní linky pro průmyslové roboty poháněné AI, uvedla agentura Bloomberg.

SoftBank nedávno založila novou holdingovou společnost Robo HD, která sdružuje její robotická aktiv, což signalizuje obnovený závazek v oblasti robotiky. Do nové entity bylo převedeno více než deset portfoliových firem, včetně vývojářů AI modelů pro roboty - Berkshire Grey Agile Robots a Skild AI.

Sonův zájem o robotiku je nejvíce známý díky humanoidnímu robotovi Pepper představenému v roce 2014. SoftBank později jeho výrobu ukončila kvůli poklesu poptávky. Firma je také investorem technologií zaměřených na automatizaci průmyslu a logistiky.

Robotická divize ABB provozuje výrobní centra v Číně, USA a Švédsku, kde byla původně založena. Spadá pod divizi robotiky a diskrétní automatizace, která v poslední době čelí slabšímu výkonu v sektoru automotive a spotřební elektroniky. ABB očekává, že transakce se SoftBank bude dokončena v polovině až na konci roku 2026.

 

