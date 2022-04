Summary: Kvartální výsledky amerických bank a polovodičového giganta

USA:

Elon Musk dnes doručil společnosti nezávaznou nabídku k odkupu všech zbylých akcií za 54,2 USD za kus. V dodatečném vyjádření sdělil, že z jeho pohledu má obrovský potenciál (promo jeho vlastních firem?), který se právě on chystá odemknout.



Na základě letošního trhem očekávaného čistého zisku na akcii 0,73 USD by nabízených 54,2 USD za akcii odpovídalo násobku P/E až 75x (P/E 23 = 24,5x). Elon Musk by zároveň platil akcionářům téměř 40% prémii proti ceně, kterou měly akcie před zveřejněním jeho 9% podílu. Suma sumárum je to tedy velice štědrá nabídka za společnost, která bojuje s velice kolísavým růstem tržeb a občasně záporným čistým ziskem.



Citigroup (Investiční tipy) 1Q22



Celkové příjmy banky zůstaly na loňských 19,2 mld. USD a o více než 1 mld. USD tím překonaly konsensus trhu. Čistý úrokový sice vyrostl o 4 % yoy (-3 % qoq), avšak úplně přesvědčivý výsledek to není, i když překonal konsensus 10,7 mld. USD. Efektivita banky vyjádřená metrikou efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby; čím nižší, tím lepší) je na 69 % (+10 p.b. yoy) nadále dost vysoká, i když mezikvartálně klesla o 10 p.b. Rozpouštění rezerv do výsledků zasáhlo již jen minimálně (více níže) a nehledíc na ostatní jednorázové položky dosáhl čistý zisk na akcii cca 2,0 USD (kons. 1,6 USD). Další řádky poskytnou hlubší náhled:



• Investiční divize: Výnosy z FICC segmentu klesly jen o 6 % yoy na 4,3 mld. USD (kons. 4,0 mld. USD), přičemž stejně jako u konkurence jim pomohla zvýšená klientská aktivita na forexovém trhu a komoditách. Výnosy akciového segmentu naproti tomu stouply o 3 % yoy na 1,5 mld. USD (kons. 1,1 mld. USD) díky čilé aktivitě na derivátových produktech. Stejně jako u JPM, i u dostalo největší zásah investiční bankovnictví kvůli vyschnutí trhu s IPO a jeho příjmy se proto propadly o 50 % yoy na 1 mld. USD (kons 1,3 mld. USD).



• Rizikové náklady: Rozpouštění rezerv přispělo k výsledkům už jen symbolickým příspěvkem 100 mil. USD. Budování rezerv probíhalo primárně na korporátních úvěrech, zatímco na menších spotřebitelských úvěrech docházelo k jejich rozpouštění. Spolu s odpisy nedobytných úvěrů ve výši 0,9 mld. USD se tedy díváme na rezervní náklady 750 mil. USD.



• Úvěrová činnost: V posledním kvartálu roku se sice zploštila střední a delší část výnosové křivky, nicméně krátké výnosy jsou díky pomalé reakci Fedu nadále nízké. To podpořilo úrokovou marži v růstu až na 2,05 % (graf níže) při konsensu nižším o 6 bps. Objem poskytnutých úvěrů dokonce meziročně o 1 % poklesl, a to na 660 mil. USD (-1 % qoq). Depozita naopak paličatě rostou o 3 % yoy (+1 % qoq) klesla na 1,33 bil. USD. Poměr úvěrů a depozit se zůstává na 49 %. O nadále se zlepšujícím zdraví úvěrového portfolia vypovídá poměr klasifikovaných a celkových úvěrů držící se na 0,51 % (-9 bps qoq).



• Kapitálová pozice: Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 se i kvůli lednové změně rizikových modelů stáhl dolů o 90 bps qoq na 11,4 %. Firemní supplementary leverage ratio (SLR, poměr vlastního kapitálu k aktivům vedených na rozvaze i mimo ni) zůstalo na 5,6 %. Fed pro SLR požaduje minimálně hodnotu 5 %, takže je pořád v bezpečí. Návratnost vlastního kapitálu (RoCE) mezikvartálně vyrostla až na 6,4 % (viz graf), čímž se dostala těsně pod předkoronové hodnoty.

TSMC 1Q22



Tchajwanský výrobce nejpokročilejších čipů představil nečekaně silný kvartál díky poptávce ze strany HPC (high-performance computing) a automobilového sektoru. Ta by měla pokračovat i v dalším kvartálu a měla by vyvážit sezónně slabší chytré telefony, díky čemuž výsledky korunuje sebevědomý výhled. Klidná reakce na akciích je však známkou toho, že investoři jsou skeptičtí, zda tempo tohoto cyklu ještě dlouho vydrží.



Tržby největšího globálního výrobce čipů vzrostly o 35 % yoy na 17,6 mld. USD (+12 % qoq), čímž hravě překonaly jak vlastní odhady společnosti (16,9 mld. USD), tak konsensus trhu (16,2 mld. USD). Tahounem růstu byly samozřejmě nejpokročilejší 7nm (AMD; +33 % yoy; 30 % tržeb) a 5nm (Apple; +115 % yoy; 20 % tržeb) procesory. Provozní marže se dále nečekaně rozšířila až o 4 p.b. yoy na 45,5 % a čistý zisk na akcii proto vyrostl až o 45 % yoy a usadil se na 0,28 USD (kons. 0,25 USD).



Výhled na další kvartál je rozhodně sebevědomý. Společnost odhaduje tržeb až o téměř 40 % yoy na bezmála 18 mld. USD (515 mld. tchajwanských dolarů). Je to o více než 1 mld. USD výš, než čekal trh. Jak je vidět na grafech, dynamika růstu se i po skvělém loňském roce dále zrychluje, a to i z vysoké srovnávací báze. Dlouhodobě společnost nadále očekává 15 až 20% průměrný roční růst tržeb (CAGR).



Připomeneme ještě report Investiční tipy aktuálně: Riziko recese v USA ještě není zažehnáno. Vrchol polovodičového cyklu radí vybrat zisky, v němž jsme rozebírali, proč se z našeho pohledu nachází polovodičový cyklus na svém vrcholu. I když na povrchu všechno vypadá dobře, množí se nenápadné náznaky, že odvětví má v rámci tohoto cyklu to nejlepší za sebou. Z toho důvodu jsme TSMC na nějaký čas vyřadili z našeho seznamu Dlouhodobých investičních tipů s výnosem +95 %.



Podobné obavy má očividně i trh, jelikož tato ukázková čísla a odvážný výhled ocenil pouhým 2% růstem akcií v pre-mkt.



Nejhorší obavy se nepotvrdily ani u Goldmanů a výsledky divize kapitálových trhů dalece předčily konsensus trhu díky vysoké volatilitě na forexu a na komoditách. Meziroční propady celkových příjmů banky možná vypadají na první pohled děsivě, nicméně srovnání s loňským 1Q21, kdy bance hrálo do karet úplně všechno, je skutečně obtížné. Suma sumárum vypadají kvartální čísla dobře, což ukazuje i návratnost vlastního kapitálu ve výši 15 % nadále převyšující předkoronové hodnoty.



Celkové příjmy se propadly o 30 % yoy na 13 mld. USD, což ale dalece předčilo tržní očekávání postavená na 11,7 mld. USD. Provozní náklady poklesly výrazně méně a efficiency ratio (podíl provozních nákladů na celkových tržbách; platí čím nižší, tím lepší) proto vyskočilo o 7 p.b. yoy na 60 % (+2 p.b. qoq). Zvýšená makroekonomická a geopolitická rizika spolu s odpisy na korporátních půjčkách přinutily banku přidat k rezervám dalších 560 mil. USD (4Q21: 340 mil. USD). Dosažený čistý zisk na akcii nakonec čítá 10,76 USD (-40 % yoy), a je o dva dolary nad predikcemi trhu! Více detailů poskytnou následující řádky:



• Investiční bankovnictví: V porovnání s loňskou upisovací horečkou se primární trh s akciemi v podstatě zastavil, což se neblaze podepsalo na výsledcích této divize. Její příjmy se propadly o 35 % yoy na 2,4 mld. USD, avšak víceméně kopírují představy trhu. Nastalou situaci ustály jen příjmy z poradenství, které zůstaly na loňských hodnotách. Naopak o 15 % šly dolů příjmy z primárního úpisu dluhopisů a o 85 % sletěly dolů příjmy z primárního úpisu akcií. Finálních 260 mil. USD je dokonce daleko pod předkoronovým průměrem 550 mil. USD.



• Kapitálové trhy: Vysoká klientská aktivita na forexovém trhu a komoditách dokázala vykompenzovat kalamitu, která se odehrála na korporátních dluhopisech. FICC segment tak dokonce vyrostl o 20 % yoy na 4,7 mld. USD a konsensus překonal o 1,7 mld. USD. Překvapil i akciový segment, i když jeho příjmy klesly o 15 % yoy na 3,1 mld. USD (kons. 2,7 mld. USD) kvůli poklesu klientské aktivity na derivátových a běžných akciových produktech.



• Kapitálová pozice: Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 se navzdory štědrému rozdělování zisku posunul nahoru o 20 bps qoq na 14,4 %. Firemní supplementary leverage ratio (SLR, poměr vlastního kapitálu k aktivům vedených na rozvaze i mimo ni) zůstává na 5,6 %. Fed pro SLR číslo požaduje minimálně hodnotu 5 %, takže banka má více než dostatečnou rezervu. Ukázkou zpomalujícího byznysu je návratnost vlastního kapitálu (RoCE) mezikvartálně klesající až na 15,0 % (viz graf). I teď je však vysoko nad předkoronovými hodnotami.