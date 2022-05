Inflace rozhýbala hlavní trhy, pozitivní směr však převládá

Akciové trhy se dnes opět houpou nahoru a dolů, přičemž vidíme velké rozdíly ve výkonnosti mezi indexy i jednotlivými sektory. Evropské akciové indexy si připisují místy i přes 2 procenta, poté co se během dne zhouply až do červených čísel. Bylo to po americké inflaci, která ovšem vzala investorům kuráž jen přechodně. Americký index S&P 500 se ale obchoduje v plusu jen o půl procenta a Nasdaq zhruba stejnou měrou ztrácí. Sektorově se dnes daří producentům energií či surovin, ale i bankám. Na opačném konci stojí technologie, vysvětlující zaostávání Nasdaqu.



Během odpoledne trhy citelně ovlivnila inflační čísla z USA. Na jednu stranu byla nižší než ta předchozí a potvrdila, že vrchol inflace je zřejmě za námi. Na stranu druhou ovšem data zůstala nad odhady a naznačila, že se vysoká inflace asi bude protahovat déle, přestože ji bazický efekt už bude držet na uzdě.



První reakce byla negativní na akciích i dluhopisech, zatímco dolar data uvítal. Následně evropské akcie obrátily a rychle stouply, zatímco Amerika zůstala zpět. Dluhopisové výnosy korigují nárůst, ale zůstávají nad včerejšími hodnotami. Dolar o zisky přišel a obchoduje se u 1,0550.



Inflace vyšla v době, kdy se nálada na trzích zlepšovala, respektive kdy nízké ceny akcií nalákaly kupce a přišel krátkodobý růst. Proto je možné, že na inflační vývoj hledí hodně investorů pozitivně. Podle nás však o příliš pozitivní čísla nešlo a na nejbližších zasedáních Fed k mírnějšímu postupu nesklouzne.



Odpoledního zlepšení situace na hlavních trzích částečně využívá i česká koruna, ovšem pouze k tomu, aby zmenšila citelné denní ztráty. Ty jí přineslo potvrzení, že ČNB povede v následujících letech Aleš Michl, což s sebou nese pravděpodobný obrat holubičím směrem podpořený i dalšími nominacemi. Domácí měna se k euru obchoduje u 25,30.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3051 1.2242 25.4596 24.9305 CZK/USD 23.9870 1.0886 24.1360 23.6050 HUF/EUR 379.4425 -0.1813 380.7403 378.6593 PLN/EUR 4.6726 -0.3323 4.6861 4.6430

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0921 -0.0429 7.1089 7.0601 JPY/EUR 137.4185 -0.0142 137.7125 136.5876 JPY/USD 130.2275 -0.1549 130.8120 129.6090

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.0193 0.8570 0.8525 CHF/EUR 1.0456 -0.3485 1.0495 1.0431 NOK/EUR 10.2048 -0.3554 10.2640 10.1606 SEK/EUR 10.5425 -0.5949 10.5867 10.5024 USD/EUR 1.0552 0.1420 1.0577 1.0506

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4286 -0.8289 1.4432 1.4176 CAD/USD 1.2938 -0.6532 1.3040 1.2924