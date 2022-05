Artus: Alternativa k dolaru? Ani zadržení ruských rezerv na situaci nic nemění

Úvahy o tom, že dolar ztratí svou dominantní pozici na poli globálních rezervních měn, existují již řadu let, či spíše desetiletí. Ve své nové analýze se k nim přidává i hlavní ekonom Natixisu Patrick Artus. S ohledem na současné dění nejdříve upozorňuje na dvě úplně odlišné teorie a pak prezentuje svůj pohled na další vývoj.



Podle první ze zmíněných teorií se bude stále více zemí obávat toho, že pokud budou držet své devizové rezervy v dolarech, mohou být tyto rezervy zmrazeny tak, jako se to stalo v případě Ruska. Tyto obavy tedy podle zmíněného pohledu povedou k postupné ztrátě dominantní pozice dolaru. Pak je tu ale teorie, podle které bude jeho atraktivita a pozice naopak sílit, protože se ukazuje, že dolar funguje v turbulentních dobách jako bezpečný přístav.



Artus míní, že „reálně k dolaru neexistuje žádná alternativa“. K první teorii dodává, že pokud by se významnou rezervní měnou stala místo dolaru měna některé z jiných západních zemí, problém se zmrazením rezerv by zůstal. Přesněji řečeno, v případě konfliktu se Západem nezáleží na tom, v jaké západní měně jsou rezervy drženy, k jejich zmrazení může dojít tak jako tak.



Alternativou by teoreticky mohlo být čínské renminbi. Nicméně ekonom situaci hodnotí tak, že „vzhledem k politické situaci v této zemi chce jen málokdo držet rezervy v čínské měně“. Co aktiva, jako je zlato či kryptoměny soukromých subjektů? Zde ekonom vidí v první řadě problém v jejich celkově malém objemu, který vylučuje použití jako globální rezervní měnu, respektive aktivum.



Co se týče digitálních měn centrálních bank, pak Artus tvrdí, že sice mohou být lepším nástrojem pro mezinárodní obchod než měny tradiční, nicméně jde jen o jinou formu tradiční měny, a tudíž platí uvedené argumenty. Například u renminbi není podle ekonoma důvod, aby se postoj k němu změnil pouze díky jeho digitalizaci. Artus své úvahy doplňuje grafem s tokem kapitálu do Spojených států. Je z něj zřejmé, jak se viditelně zvedl příliv kapitálu v letech 2020 a 2021, což souvisí s uvedenou pozicí bezpečného přístavu:







Jak bylo uvedeno, podle ekonoma tedy nyní neexistuje alternativa k dolaru, který je schopen sloužit jako dostatečně velké a likvidní bezpečné útočiště a být cílem globálních úspor. Z tohoto pohledu by podle Artuse nemělo být ani překvapivé, že dolar plošně posiloval poté, co byly Rusku zmrazeny jeho rezervy (mimochodem nejen dolarové).



Zdroj: Natixis