Víkendář: Spojené státy v dobré ekonomické pozici, potřeba nezávislosti centrální banky a snižování rozpočtových deficitů

Ekonomika prochází transformací a Spojené státy v ní mají velmi dobrou výchozí pozici. Pro Bloomberg to tvrdil ekonomický poradce americké vlády Brian Deese, který v této souvislosti poukázal na silný trh práce a řadu důsledků, které má pro domácnosti. Ty podle experta nyní disponují mimořádně silnými rozvahami, protože jednak byly schopné zvýšit zásobu hotovosti a také splatit své dluhy.



Mimořádně silná finanční pozice domácností je patrná například i z toho, že nyní by podle oficiálních čísel byl jejich rekordní počet schopen pokrýt nečekaný výdaj ve výši 400 dolarů. Deese přitom míní, že tato fakta bývají dnes někdy ignorována, ale měla by přispívat k pokračující síle spotřebitelské poptávky. I přesto, že na druhé straně na ni doléhají obavy z dalšího ekonomického vývoje. Na popsané rovině jsou podle experta Spojené státy dokonce v jedné z nejlepších pozic na světě.



Deese byl i v souvislosti s pokračujícími inflačními tlaky tázán na možné snížení či eliminaci cel na dovozy čínského zboží do Spojených států. Odpověděl, že vysoká inflace je „globální výzvou“, její příčinou jsou jevy spojené s pandemií a v poslední době i vývoj na Ukrajině. V USA je pak podle něj pro snížení inflace nutná nezávislosti Fedu a také snižování rozpočtových deficitů federální vlády. K tarifům na čínské dovozy se ale expert přímo nevyjádřil, pouze zmínil snahy o snížení nákladů pro americké domácnosti.



I v USA se v rámci rostoucích spotřebitelských cen živě diskutuje o cenách paliv. Deese byl v této souvislosti tázán na způsoby navýšení rafinérských kapacit, jelikož právě jejich nedostatečnost je považována za jednu z významných sil táhnoucí nahoru ceny paliv u čerpacích stanic. Podle jeho názoru se i zde promítá vývoj na Ukrajině, a to jak na úrovni cen ropy, tak na úrovni přímo rafinérských kapacit.



Javier Blas z Bloombergu ovšem tvrdí, že v případě Spojených států může vývoj týkající se Ruska hrát určitou roli, ovšem mnohem významnější je pravděpodobně pokles rafinérských kapacit na východním pobřeží USA. Jak totiž ukazuje následující obrázek, zpracovatelské kapacity tu ve srovnání s rokem 2009 klesly zhruba na polovinu:



Zdroj: Twitter



Nejen v souvislosti s ropou, ale i s řadou dalších komodit a produktů, včetně v USA nedostatkového kojeneckého mléka, Deese uvedl, že za minulý měsíc se znatelně zvýšil tok zboží v amerických přístavech. Podle něj k tomu přispěly kroky americké vlády, která jedná jak s vlastníky přístavů, tak s dopravci, aby se odstranila problematická úzká hrdla.



Zdroj: Bloomberg, , Youtube