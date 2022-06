Víkendář: Vzestup a pád ESG investování?

Významnou roli hrály ceny ropy a následně návratnost akcií v odvětví tradiční energetiky. O vzestupu a pádu ESG investování se hovořilo na Bloombergu a i takto John Authers vysvětloval svůj pohled na to, proč nastal odklon od dříve tak populárních ESG investic. Dočasný?



V době, kdy se ceny ropy držely na relativně nízkých číslech, byla návratnost u energetických firem malá a ESG investice dokázaly generovat návratnost vyšší. Ve chvíli, kdy se začaly ceny ropy zvedat, začal být tradiční energetický sektor svou návratností mnohem zajímavější. Pokud se i pak někdo držel ESG strategie, bylo to „mnohem bolestivější rozhodnutí“, protože takový investor se již vzdával atraktivnějších alternativ z hlediska celkové ziskovosti.



Bloomberg v následujícím grafu srovnává návratnost globálního indexu energetiky a oranžovou křivkou vyznačenou návratnost čisté energetiky. K výraznějšímu rozšiřování mezery mezi oběma indexy došlo od poloviny roku 2018, na síle tento proces nabral během první poloviny roku 2020. Pak ale začala čistá energetika stagnovat či dokonce ztrácet, zatímco modrá křivka zamířila jasně vzhůru:





Zdroj: Youtube, Bloomberg



Authers také míní, že vztah k ESG se mění i kvůli přehodnocování názorů na funkci firem ve společnosti. Současné situaci totiž předcházela řada let, kdy byl kritizován názor, že společnosti jsou primárně zodpovědné za vytváření hodnoty pro své akcionáře. Nastal posun směrem k filozofii, podle které je zodpovědnost firemního sektoru mnohem širší a výsledkem byl i rozmach ESG. Tedy přístupu, v jehož rámci firmy kladou důraz na řadu širších měřítek v oblasti životního prostředí, na vztah k širší společnosti a na kvalitu vlastní správy.





Authers míní, že rozmach ESG ale dospěl do bodu, kdy se lidé ptají, „jestli tohle funguje.“ K tomu expert připomněl, že podobná témata se v investování objevují již dlouhodobě. Před zhruba třiceti lety se například hovořilo o etickém investování, kterého se držely „zejména náboženské skupiny a stranou odsouvaly v podstatě vše, co se jim nelíbilo.“ Tedy například investice související s výrobou alkoholu. Poté se objevil koncept „společensky zodpovědného investování“ a Authers míní, že ESG je pokus „celý proces industrializovat“.



Zdroj: Bloomberg