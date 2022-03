Kouzelná nálepka ESG přilákala biliony dolarů. Nyní tento sektor čeká zásadní otřes, říká tvůrce zkratky ESG

Přilákaly biliony dolarů a v příštích pěti letech projdou zásadním otřesem, říká o ESG fondech muž, který stojí za touto třípísmennou zkratkou. Finanční sektor „posypal kouzelným ESG prachem“ produkty, které mají s řešením environmentálních, sociálních a správních rizik jen velmi málo společného, řekl Paul Clements-Hunt s tím, že v ohrožení jsou zejména ESG fondy, které sledují benchmarkové indexy, z nichž některé investovaly do Ruska.



"Každý, kdo používá ESG, udržitelnost či ekologii čistě jako marketingový nástroj, míří do skutečných problémů," řekl Clements-Hunt v telefonickém rozhovoru z Nairobi, kde vede poradenskou firmu Blended Capital Group. "Budeme svědky čím dál větších obav marketingových oddělení, kdy vyjde najevo, že tyto ESG fondy nejsou takový zázrak, jak se o nich říká."



Varování přichází, v době, kdy ruská invaze na Ukrajinu odhaluje některá pochybná rozhodnutí peněžních manažerů prodávajících investice do ESG. Tyto fondy držely v ruských aktivech těsně před válkou asi 8,3 miliardy dolarů, včetně podílů ve státních energetických gigantech a dluhopisech vydaných za vlády Vladimira Putina, ukazují údaje agentury Bloomberg. Přidávají se tak k rostoucímu seznamu ESG produktů, které zahrnují i ropu, uhlí a zbraně.



ESG se rozšířilo do odvětví gigantů z Wall Street a evropských finančních center, kdy se tato nálepka nyní vztahuje na vše od ETF (burzovně obchodovaných fondů) až po úvěry a swapy úvěrového selhání. Podle analytiků z Bloomberg Intelligence tvoří tento trh celosvětově aktiva za asi 40 bilionů dolarů. "Je to kolotoč, šílenství, marketingová mánie," dodal Clements-Hunt.

Podle tohoto 56letého muže už ani institucionální, ani individuální investoři nepřijímají ESG automaticky, jen tak. Jsou „mnohem náročnější, mnohem více zpochybňují, co je a co není pravda,“ řekl.





Výzkumníci z Morningstar nedávno stáhli označení ESG z asi 1200 fondů za více než 1 bilionu dolarů ve spravovaných aktivech poté, co zjistili, že si toto označení nezaslouží. I přes to ESG fondy stále spravují přibližně 2,7 bilionu dolarů, uvedl Morningstar. Regulační orgány v Evropě již zavedly pravidla, která mají zajistit, aby fondy dostály svým nárokům na udržitelnost.



Clements-Hunt a jeho tým vytvořili termín ESG v roce 2004, když pracoval v OSN. Rád zdůrazňuje, že ESG je často mylně spojováno s etickým investováním. Ale ESG strategie podle něj zahrnuje měření investičních rizik spojených s problémy, jako je změna klimatu, porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích či špatné vedení společností. A vyřešením těchto výzev se objeví příležitosti, jak vydělat peníze, řekl a jako příklad uvedl technologie proti změně klimatu.



Clements-Hunt pracuje na udržitelnosti už od počátku 90. let. Vedl Iniciativu finančního programu Organizace spojených národů pro životní prostředí, jejímž cílem bylo přimět investory a bankéře, aby investovali peníze do řešení problémů, jako je např. degradace životního prostředí a příjmová nerovnost. Na první pohled to byl obrovský úspěch. V loňském roce se finanční instituce spravující aktiva ve výši 130 bilionů dolarů zavázaly snižovat emise skleníkových plynů. A každý od přes až po nyní říká, že ESG je pro jejich podnikání zásadní. Takový růst sice Clements-Hunt vítá, ale také vidí paralely s dot.com bublinou a přehřátým hypotečním trhem, který způsobil globální finanční krizi v roce 2008.



A není jediným skeptikem. Jerome Dodson, bývalý zakladatel Parnassus Investments, největší firmy věnující se ESG, v lednu označil ESG boom za „znepokojující“. Minulý rok Matt Patsky, který řídí jednu z nejstarších společensky odpovědných investičních firem na světě, Trillium Asset Management, pojmenoval tento sektor jako „divoký západ“ zralý na tvrdý dohled. A Tariq Fancy, bývalý šéf udržitelného investování u , řekl, že fondy ESG jsou většinou o marketingu a že na skutečný svět mají jen malý dopad.



Otřesy, až nastanou, povedou k větší „poctivosti na trzích“, předpovídá Clements-Hunt. "Při lenivé analýze a s očima příliš upřenýma na peníze, selžete - jako u každé formy investice."



