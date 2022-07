Euforie po Fedu - trh si přeje otočku a slabá ekonomika mu může hrát to karet

Investori a najmä veľkí hráči si najneskôr od čias B.Bernankeho zvykli na to, že Fed im nakoniec "vždy príde na pomoc" (viď "otočku" v menovej politike FEDu po tvrdých invektívach D.Trumpa na konci r.2018)..... Pokiaľ sa však čínska ekonomika znovu naplno rozbehne a ceny komodít pôjdu opäť nahor a ten inflácia len tak ľahko nepoľaví.... že v budúcnosti nás nečaká nejaký zásadnejší pokles cien svedčí aj to, že čoraz viac našu Zem pľundrujeme :-( viď nižšie: ..... SVET ŽIJE Už ODDNES (= 28.7. !!) na EKOLOGICKÝ DLH....Informoval Svetový fond na ochranu prírody.... Minulý rok to bolo 30. júla.....a trend je neúprosný – od okamihu, kedy je deň vyčerpania prírodnej kapacity planéty známy,... prichádza každý rok stále skôr a skôr :-(( ..... Pritom prvé merania v 70. rokoch 20. storočia datovali tento deň až na december (!)... Treba tiež dodať, že vtedy však žilo iba 4 mld ľudí... Dnes je ale už takmer 8 mld..... a konzervatívny predpoklad je, že do r.2060 bude viac ako 10 miliárd ľudí (!!!)... ...Pokiaľ sa nestane zázrak... Sme na ceste k EKOLOGICKÉMU (.a následne aj EKONOMICKÉMU..) KOLAPSU v 2.polovici 21. storočia

