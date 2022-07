EDF se kvůli poklesu výroby elektřiny z jádra propadla do hluboké ztráty

Francouzská energetická společnost se v první polovině roku propadla do ztráty 5,29 miliardy eur (130 miliard Kč) ve srovnání s čistým ziskem 4,17 miliardy eur ve stejném období roku předchozího. Tržby sice vzrostly, firma ale zaznamenala propad výroby elektřiny z jádra. V dnešním sdělení současně varovala před dalším vývojem hospodaření. Francouzská vláda nyní připravuje opětovné zestátnění firmy, ve které vlastní 84procentní podíl.



Tržby se v pololetí zvýšily o více než 67 procent na 66,2 miliardy eur. Ztráta bez mimořádných položek pak činila 1,3 miliardy eur proti zisku 3,7 miliardy eur před rokem.



EDF varovala, že nyní očekává negativní dopad nižší výroby z jádra na zisk v letošním roce v objemu 24 miliard eur. Doposud předpokládala, že tato částka bude činit 18,5 miliardy eur.



Polovina z 56 jaderných reaktorů firmy je v současnosti mimo provoz kvůli plánované údržbě a pracím na odstranění problémů s korozí. Odstávka přišla v době, kdy Evropa čelí energetické krizi kvůli válce na Ukrajině. Finance zasáhlo také omezení cen elektřiny nařízené vládou, které má ochránit spotřebitele před prudkým růstem cen energií. tak musí nakupovat elektřinu na trhu za rekordně vysoké ceny a prodávat ji levně konkurentům, uvedla agentura Reuters.



Francouzská vláda tento měsíc oznámila, že odkoupí zbývajících 16 procent akcií firmy za 9,7 miliardy eur. Nákup chce uzavřít do konce října. Její krok má zefektivnit rozhodování a umožnit společnosti investovat do nových jaderných elektráren.



EDF je jednou z největších energetických společností v Evropě. Je také centrem francouzské jaderné strategie, na kterou vláda spoléhá, že zmírní dopady prudkého růstu cen energií, který ještě zhoršila válka na Ukrajině. Firma je ale také silně zadlužená. Na konci června její dluh činil 42,8 miliardy eur, meziročně se tak zvýšil o 1,8 miliardy eur. Vláda přišla s plánem na úplné zestátnění téměř 20 let poté, co byla firma s velkou slávou uvedena na burzu.



Rostoucí ceny energií mají negativní dopad na dodavatele energií v celé Evropě. Největší německý dovozce ruského plynu Uniper obdrží státní pomoc 15 miliard eur.