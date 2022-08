Reálné sazby musí jít výrazně výš, Fed by neměl otáčet kvůli slabší ekonomice, říká Larry Summers

Larry Summers má podle svých slov radost z toho, kolik americká ekonomika podle posledních čísel vytváří pracovních míst. Zároveň tu ale jsou inflační tlaky dané přehříváním hospodářství. Poslední čísla z trhu práce přitom ukazují, že toto přehřátí ještě není pod kontrolou. A „ani na cestě k tomu, aby se pod kontrolu dostalo“.



Summers varoval před inflačními tlaky již na počátku roku 2021, nyní míní, že mzdová inflace nabírá na tempu a lze jen těžko tvrdit, že by se sazby americké centrální banky již dostaly na neutrální úroveň. Tedy na úroveň, při které ekonomiku ani nebrzdí, ani nestimulují. Summers odhaduje, že jádrová inflace se nyní pohybuje kolem 5 %, což je „nepřijatelné“. Je tudíž nutné dál „výrazně zvedat reálné sazby“.







Ekonom by podle svých slov nerad viděl, kdyby americká centrální banka otočila směr své politiky kvůli oslabující ekonomice a zlepšující se situaci na straně celkové inflace. K tomuto zlepšení by mohlo dojít například kvůli klesajícím cenám paliv. Nicméně podle ekonoma je důležitější sledovat jádrové inflační tlaky a pozornost upřená jen na inflaci celkovou a ekonomickou aktivitu by mohla být chybou.



Liz Ann Sonders ze Schwabu v následujícím grafu ukazuje vývoj cen futures na benzín. Ty se totiž nyní dostaly na úrovně před začátkem konfliktu na Ukrajině:



Zdroj: Twitter



Summers byl tázán na některé změny, které americká vláda připravuje v legislativní oblasti. V této souvislosti uvedl, že daňový systém v jeho zemi stále podporuje hromadný přesun firem do zahraničí a bohatým lidem umožňuje dosáhnout daňových sazeb nižších, „než mají ti, kteří jim doma uklízí“. Celkově ale ekonom navrhované změny týkající se investic do energetiky, snížení emisí a rozpočtových deficitů hodnotí pozitivně. I proto, že by měly odstranit stav, kdy řada firem platí miliardy dolarů svým akcionářům, ale jen minimální daně.



Zdroj: Bloomberg