Dominik Rusinko: Růst tuzemských mezd zaostal za očekáváním

Růst nominálních mezd ve druhém čtvrtletí zpomalil z meziročních 7,0 % na 6,5 %. Mzdová dynamika tak zaostala za tržním očekáváním, stejně jako za odhadem nás i ČNB (+7,2 %). Pozitivní zprávou je fakt, že v reálném vyjádření vzrostly mzdy díky nižší inflaci o 3,9 % a postupně tak korigují razantní pokles kupní síly v letech inflačního šoku 2021-2023.





Napříč jednotlivými odvětvími nadále přetrvávají významné rozdíly ve mzdové dynamice. V souladu s naším očekáváním rostly nejrychleji mzdy v tržních sektorech (+7,3 %). V důležitém průmyslu vzrostly meziročně o slušných 7,6 %, navzdory malátnému výkonu a nejistým vyhlídkám na další čtvrtletí. Podobně je tomu ve stavebnictví, kde mzdy přidaly k dobru 7,4 %. V obou případech ale máme pochyby o udržitelnosti relativně svižného tempa vzhledem k přetrvávajícím problémům.



V sektoru služeb lze pozorovat postupně zvolnění mzdového růstu. Tradiční lídr IT vykázal zpomalení ze 7,5 % na 5,8 %, což je viditelný sešup oproti tříletému průměru téměř 8 %. Z pohledu ČNB je povzbudivé především podstatné zvolnění mzdové dynamiky v sektoru ubytování a pohostinství z 9 % na 6,8 %. Centrální banka totiž vnímá zvýšené ceny služeb jako jedno z hlavních proinflačních rizik i z důvodu svižného průsaku rostoucích mezd do koncových cen pro spotřebitele.



Nejpomaleji rostly ve druhém kvartále mzdy v sektoru vzdělávání (2,1 %) a ve veřejné správě (2,9 %). V obou netržních sektorech by však měla mzdová dynamika zrychlit v příštím roce vzhledem k plánovanému navyšování platových tarifů, se kterým počítá čerstvě zveřejněný návrh rozpočtu.



Směrem ke druhé polovině letošního roku očekáváme, že si nominální mzdy udrží solidní dynamiku okolo 7 %. Důvodem bude jednak stále napjatý trh práce a jednak tlak na vyšší kompenzace zaměstnanců za předchozí skokový pokles reálné kupní síly. Zvýšená mzdová dynamika ale zatím není pro ČNB zásadním problémem, neboť rostoucí výdělky zaměstnanců jdou na vrub snižování (zvýšené) ziskovosti, a tedy nepůsobí proinflačně. Navíc dnešní čísla překvapila centrální banku pomalejším růstem, díky čemuž bude bankovní rada komfortnější s nastoleným tempem redukce sazeb po 25bodových krocích na každém zasedání do konce letošního roku.