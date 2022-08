Rudý pátek na Wall Street

Dnešní den byl na Wall Street jedním z těch nejhorších od začátku roku - hlavní indexy propadly 3 %, technologický Nasdaq pak dokonce o -3,9 %. Objemy byly výrazně vyšší než obvykle a stejně tak volatilita prudce narostla. A co stálo za tak silným výprodejem? Lepší otázka by možná byla, co stálo za tak silným oživením trhů v posledním měsíci. Investoři si totiž ještě stále patrně neuvědomili, že centrální banky jim nepomohou, naopak - přesto značná část investorské veřejnosti (dokonce i profesionálové) měla tendenci věřit, že v případě zhoršení ekonomické situace, přispěchá FED na pomoc, tak jako tomu bylo doposud. Důvod je jednoduchý - inflace - za té současné si to totiž centrální bankéři nemohou dovolit, i kdyby chtěli sebevíc - byla by to cesta ještě do mnohem většího pekla. Proč tedy trh tolik věřil, ž tomu bude naopak? Důvod je dle mého názoru velmi prostý - na trhu je stále až příliš peněz a přání se pak často mohou stát nebezpečnými. Domnívám se, že trhy ještě neukázaly své dno, ovšem podobných "nepochopitelných" výkyvů ani zdaleka nemusí být konec. Ovšem zpět k důvodu dnešního vystřízlivění - Jereme Powell dnes totiž oznámil, že FED nehodlá s utahováním brzdit, ba naopak. Od té chvíle zamířily trhy střemhlav dolů.

Jednoznačně nejvíc dnešní výprodej zasáhl technologické tituly a šlo opravdu o armagedon (Apple -3,8 %, Alphabet -5,4 %, -3,9 %, -9,2 %, AMD -6,2 %, -2,7 %). Nedařilo se ale ani jiným odvětvím - finanční sektor nebyl výjimkou (Bank od America -3,2 %, -2,9 %, -3,3 %, -4,4 %).

Výprodejům se neubránilo ani zlato (-1,2 %), ačkoliv to většinou v podobných situacích roste - ovšem ne, když jsou alternativou bezpečného přístavu stále výnosnější americké státní dluhopisy. Zlato tak zakončilo den na 1737 USD za trojskou unci. Naopak cena černého zlata stoupla o přibližně 1 %, což samozřejmě příliš nepomáhá inflačnímu očekávání pro další období.