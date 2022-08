Evropské ceny energií klesají, protože EU plánuje zasáhnout v krizi

Evropské ceny energií dnes výrazně klesají na základě náznaků, že Evropská unie zvyšuje úsilí jak zmírnit energetickou krizi, která by s blížící se zimou mohla uvrhnout region do recese. Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, klesla dopoledne až o 26 procent a nizozemský plyn o 11 procent, uvedla agentura Bloomberg. V pondělí přitom cena německé elektřiny poprvé přesáhla 1000 eur (zhruba 24.600 Kč) za megawatthodinu (MWh).



Ceny jsou v posledních dnech mimořádně nestabilní, protože objem obchodů je nízký a na trhu panuje veliká nejistota. Ruský Gazprom plánuje od 31. srpna na tři dny uzavřít plynovod Nord Stream do Německa kvůli údržbě.



Cena elektřiny pro německý trh v pondělí stoupla až na rekordních 1050 eur za MWh. Dnes dopoledne klesala až o 26 procent, později ale část ztrát smazala a hodinu před polednem se obchodovala za 610 eur za MWh, uvedl Bloomberg.



Pokles zmírnila i cena plynu. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v poledne vykazovala pokles o 7,6 procenta na zhruba 252 eur za MWh. Minulý týden cena stoupla na nový rekord.





EU se chystá krátkodobě zasáhnout, aby zmírnila prudce rostoucí náklady na elektřinu, které podporují inflaci a zvyšují riziko recese. Plynové zásobníky v regionu se také rychle plní, což přináší určitou úlevu a zvyšuje šance, že Evropa bude mít na zimu dostatek plynu.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí uvedla, že EU usiluje o vytvoření nástroje, který by přerušil vazbu mezi cenami plynu a elektřiny. Dodala také, že unie musí urychleně přijmout kroky, které vyřeší prudce rostoucí ceny.





Evropská komise připravuje reformu #trh s #elektřina , oznámila von der Leyenová - https://t.co/rKxBNFyEmb pic.twitter.com/Orsh6LmXvO

Podle českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely musí unie oddělit ceny plynu od ceny elektřiny. Síkela jakožto zástupce země předsedající Radě EU svolal na 9. září mimořádné setkání ministrů zodpovědných za energetiku. Projednávat se má návrh na stanovení maximální ceny plynu.List El País dnes napsal, že Španělsko se chystá na schůzce ministrů energetiky EU 9. září navrhnout, aby byl její systém zastropování cen elektřiny rozšířen na celou unii. Systém platí ve Španělsku a sousedním Portugalsku od poloviny července a podle prvních výsledků vedl ke zpomalení růstu cen pro koncové spotřebitele. Španělská ministryně Teresa Riberová chce také navrhnout omezení cen emisních povolenek.

Německo se podle Scholze dobře připravilo na nejisté dodávky energií z Ruska



Německo intenzivně posiluje svou energetickou bezpečnost kvůli nejistým dodávkám plynu z Ruska a už nyní je ve výrazně lepší pozici, než se ještě před pár měsíci očekávalo. Dnes to na úvod dvoudenního výjezdního zasedání německé vlády na braniborském zámku Meseberg prohlásil kancléř Olaf Scholz. Řekl také, že Německo pokračuje ve vyhodnocování toho, zda se mu vyplatí odložit plánované odstavení jaderných elektráren. Poslední tři jaderné elektrárny chce země definitivně uzavřít na konci letošního roku.

"Pokud jde o zásobovací bezpečnost, tak jsme nyní v mnohem lepší situaci, než se ještě před několika měsíci předpokládalo," řekl kancléř o rizicích nejistých dodávek plynu z Ruska. "Dobře jsme se připravili," uvedl.



Scholz zmínil, že Německo snižuje spotřebu plynu mimo jiné i tím, že opět aktivuje uhelné elektrárny držené v záloze. "Také víte, že v zátěžovém testu prověřujeme, zda by mělo smysl ponechat přes zimu v provozu jaderné elektrárny," řekl.



List The Wall Street Journal před několika dny napsal s odvoláním na německé vládní zdroje, že Německo kvůli energetické krizi neodstaví poslední tři jaderné elektrárny a nechá je prozatím v provozu i po konci letošního roku. Ministr hospodářství Robert Habeck ale následně uvedl, že by to bylo špatné rozhodnutí, které by se nevyplatilo. Konečné rozhodnutí chce ale vláda učinit až podle výsledku zátěžových testů.



To, že je Německo i přes ruské utahování kohoutů na plynovodech na zimu lépe připraveno, než se předpokládalo, řekl Scholz také na pondělní tiskové konferenci v Praze po jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Kancléř zdůraznil mimo jiné rychlé budování přístavních terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG). První z nich chce Německo podle Scholze uvést do provozu již v lednu.



Německo rovněž rychle plní své zásobníky na plyn, podle aktuálního údaje z pondělního odpoledne byly naplněny z 82,7 procenta. Cílem vlády je, aby do října byly zásobníky plné z 85 procent a do listopadu z 95 procent. Již nyní je takřka splněn říjnový cíl.

Zdroj: čtk, patria.cz, Bloomberg